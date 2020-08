El motor Mercedes y sus 1,022 caballos de fuerza que generan sospechas

El número 1022 podría no significar mucho, pero va a permanecer durante mucho tiempo en la mente de quienes frecuentan el paddock de la Fórmula 1.

Se ha necesitado de la primera parte de la temporada 2020 para descubrir el verdadero potencial del motor Mercedes, hasta ahora maquillado y nunca desplegado al completo, ya fuera por temor sobre la fiabilidad o por la inferioridad de sus rivales.

Pero en Silverstone, carrera como locales de los de Brackley, hemos visto una demostración de fuerza devastadora que obliga a Red Bull Racing a tragarse los vaticinios que hicieron en pretemporada. Por aquel entonces, Helmut Marko y Max Verstappen se habían autoproclamado candidatos a luchar por el Mundial.

Ola Kallenius, presidenta del grupo Daimler, ha querido una demostración de superioridad (más grande si cabe) y por primera vez esta temporada se utilizó el mapa "Strat 2", el de clasificación. Con él, la escudería anglo-alemana ha exprimido todo el potencial del turbo y los datos de potencia recogidos con las técnicas fonométricas han sido simplemente impresionantes.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La unidad de potencia de Lewis Hamilton exprimida durante la Q3 ha ofrecido 1022 HP, mientras que la de Bottas no pasó de los 1020. Una pequeña diferencia que no explica la diferencia de tres décimas que el hexacampeón le endosó al finlandés.

Si Mercedes quería enviar un mensaje, lo ha hecho alto y claro: hablamos de 20 HP más respecto a los mostrados anteriormente este año. No nos debe sorprender, no obstante, ya que el W11 terminó el GP de Austria con 11 kg de gasolina en el depósito, dejando claro que había margen... y así fue en Silverstone.

Solo el calor podría haber mitigado la hiriente superioridad de las flechas negras. Pero parece que el equipo de Andy Cowell también ha mejorado la fiabilidad del motor de combustión interna.

Se habla de una gasolina "milagrosa" homologada primero en Spielberg y una estrategia diferente de la parte híbrida. La combinación de ambas cosas ha dado un conjunto impactante. Todos los demás motoristas han perdido potencia respecto a 2019, pero no Mercedes, que ha dado un gran paso adelante, beneficiando también a Racing Point y Williams, sus clientes.

La FIA no ha visto nada anómalo en la telemetría, pero ahora le toca a Mercedes aguantar las habladurías de quienes defienden que no se puede pasar de los 1000 HP sin entrar en las zonas grises del reglamento acotadas por las directivas técnicas de Nicholas Tombazis. Pero hay quienes defienden que se puede enviar señales falsas al medidor del flujo para que no lea los datos correctos, metiendo más combustible del permitido en la cámara de combustión.

Ferrari abrió un camino y parece que hay quien sabe recorrerlo sin entrar en infracciones. Este guante lanzado por Mercedes tiene como objetivo la FIA, pero también Mattia Binotto, que está sufriendo en sus propias carnes el peor rendimiento del motor italiano tras el acuerdo secreto con la FIA.

La unidad del Cavallino está a 42 HP de la de Mercedes, mientras que Honda estaría a solo 28. Renault ya no sería la Cenicienta, ya que se quedaría a 37 HP.

Enrico Gualtieri, jefe de motores de la Scuderia, sufre, después de tener eliminar las "diabluras" que hicieron que los de rojo fueran imparables en recta, porque el motor Maranello resultó inadecuado para la F1 2020. Durante el período de confinamiento no hubo tiempo para introducir nuevas soluciones en el motor homologado, pero para 2021 la música debería cambiar.

42 HP pueden rondar las cuatro décimas de segundo por vuelta, pero no el segundo y pico visto en clasificación en Silverstone. Esto demuestra que los problemas del SF1000 involucran a todo el monoplaza.

