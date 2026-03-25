El motor de F1 de Audi recibe elogios de la competencia: es "muy, muy bueno"

Ayao Komatsu ha desestimado las sugerencias de que ser cliente de Ferrari debería dar a Haas una ventaja en la lucha por el medio de la tabla de la Fórmula 1 de 2026, y ha afirmado que Audi es "muy bueno".

La escudería estadounidense ha tenido un buen comienzo con el nuevo reglamento, ya que ocupa la cuarta posición en la clasificación tras dos rondas, con Oliver Bearman terminando séptimo y quinto en Melbourne y Shanghái, respectivamente.

Así pues, Haas debería situarse en la parte alta del pelotón este año y su jefe, Komatsu, considera que Racing Bulls (sexto), Alpine (séptimo) y Audi (octavo) son sus rivales más cercanos, siendo este último el que más atención acaparó durante su rueda de prensa en China.

Audi debuta como equipo oficial en 2026 tras la compra de Sauber y se ha mostrado competitivo desde el principio, ya que Gabriel Bortoleto sumó puntos y se clasificó para la Q3 en la primera carrera de Australia.

Por eso Komatsu se sorprendió cuando se sugirió que su equipo tiene una clara ventaja en cuanto al motor frente a Audi y compañía, y dijo: "No sé cómo se puede decir que nosotros... que el nuestro es claramente mejor que el de Audi. No sé en qué se basa para decir eso. ¿Ha mirado el trazo del GPS? No, no creo que se pueda decir eso en absoluto.

"Cuando hablo de unidad de potencia, me fijo únicamente en los resultados y en el trazado de velocidad. No sé si parte de ello proviene del motor de combustión interna o del despliegue de energía, pero si nos fijamos en lo que son capaces de hacer en las rectas, Audi es muy, muy bueno. Muy bueno.

"Así que, sí, me ha sorprendido que dijeras “sois claramente mejores que Audi”. Por cierto, no es que esté criticando, de ninguna manera estoy criticando a Ferrari ni nada por el estilo.

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Creo que fue interesante porque estamos compitiendo contra cuatro fabricantes de unidades de potencia. Los Racing Bulls con Ford y luego Audi, Audi, y luego Gasly Alpine con Mercedes. Cuando competimos contra ellos, vemos capacidades de gestión claramente diferentes, una estrategia más sólida.

"Así que tuvimos que aprender eso muy, muy rápido y, desde luego, no puedo sacar ninguna conclusión al respecto; digamos que, en cuanto a velocidad en recta, estamos por delante. De hecho, fue muy difícil. Como se ha visto, fue muy difícil adelantar".

Los comentarios de Komatsu se transmitieron a Nico Hülkenberg, compañero de equipo de Bortoleto, quien ha tenido un comienzo de año irregular tras no poder tomar la salida en Melbourne debido a un problema mecánico.

Eso le privó de una buena oportunidad de sumar puntos, ya que se clasificó undécimo, posición en la que el veterano también salió y terminó en Shanghái, por lo que el ritmo sin duda está ahí, pero hay que mejorar.

"Creo que estamos bien", dijo Hulkenberg. "Sin la unidad de potencia no estaríamos donde estamos, pero aún así, especialmente en muchas situaciones de carrera, creo que tenemos mucho trabajo por delante y cosas que pulir.

Obviamente, también somos los únicos dos coches. No tenemos un equipo cliente, así que disponemos de menos datos que la mayoría de los demás fabricantes que cuentan con varios equipos. Así que no, sigo sintiendo que aún hay trabajo en marcha y que todavía hay mucho margen de mejora".