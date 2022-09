Las quejas de los fans que podrían comprometer a Monza en la F1

Hasta 336.000 personas acudieron al circuito de Monza durante los tres días del Gan Premio de Italia 2022 de Fórmula 1, demostrando una vez más la creciente popularidad de la máxima categoría en todo el mundo.

Sin embargo, las infraestructuras del trazado italiano y la organización se enfrentaron a algunos problemas en momentos puntuales para gestionar tal número de espectadores, recibiendo numerosas quejas por las largas colas para entrar en el circuito y la falta de instalaciones.

Los máximos responsables de Monza han sido informados de los problemas y se han comprometido a estudiarlos para tratar de mejorar la situación de cara a 2023.

En una publicación en las redes sociales en su cuenta oficial de Twitter, los organizadores dijeron: "El Autodromo Nazionale Monza expresa su pesar por los problemas de aquellos que, entre los muchos aficionados que acudieron al GP Italia, encontraron algunos inconvenientes".

"La estructura y todo el personal se esforzó al máximo para crear un evento que superó todos los récords de asistencia anteriores".

"Para el Autodromo Nazionale Monza, la experiencia de los aficionados es un aspecto prioritario, y por ello se ha iniciado una rigurosa investigación, junto a los socios, para averiguar e investigar el origen de cualquier problema crítico y tomar las medidas necesarias para que esos problemas no vuelvan a ocurrir en el futuro", concluía el comunicado.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Las quejas de los aficionados sobre lo sucedido en el GP de Italia se producen en un contexto en el que los responsables de la Fórmula 1 han vuelto a dejar claro que la sede necesita mejorar sus instalaciones, y que no puede limitarse a confiar en su historia para mantener su hueco en el calendario a largo plazo.

Monza tiene un contrato para albergar el Gran Premio de Italia hasta 2025, pero el director general de la F1, Stefano Domenicali, dijo que es necesario dar un paso adelante en la infraestructura, así como erradicar algunos de los problemas políticos que a veces han dificultado su celebración.

"El gran premio merece estar en el calendario, pero, como he dicho antes, la historia ya no es suficiente para asegurarse su lugar en el calendario de la F1", dijo Domenicali.

"Esperamos que la mejora de la infraestructura que hemos definido, tanto para los equipos como para el público, se lleve a cabo".

"Evidentemente, la COVID-19 modificó las necesidades y las prioridades, pero ahora hay proyectos definidos que deben llevarse a cabo, y no hay mucho más tiempo".

"Las obras son necesarias para la modernización del recinto y para que los aficionados puedan vivir el gran premio de la mejor manera posible".

En referencia a si existe la posibilidad de que la carrera sea eliminada del calendario si no está a la altura en las próximas citas, Domenicali dijo: "Espero que no. No quiero ni pensar que debamos llegar a tomar medidas de este tipo".

"Pero por el bien de un gran premio como este, que merece estar en el calendario, necesitamos hechos y un plan definitivo y claro de cuándo empezarán las obras que ya están definidas. El promotor también lo sabe", concluyó el director general de la máxima categoría.

