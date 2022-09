Monza 2008: Cómo Vettel y Toro Rosso escribieron un cuento de hadas

Cuando Sebastian Vettel cuelgue el casco y se retire de la Fórmula 1 a finales de año, pocos circuitos le guardarán más recuerdos que Monza.

La despedida de Sebastian Vettel de los tifosi, los aficionados italianos que lo aclamaron como su estrella, y que todavía lo tienen en sus corazones, fue el único punto destacado de lo que resultó ser un último Gran Premio de Italia decepcionante en pista para el tetracampeón del mundo el pasado fin de semana.

"La afición ha estado muy bien, así que aceptaremos este fin de semana", dijo Vettel, que se retiró tras solo 10 vueltas de carrera. "Entrar en la pista fue sin duda genial, pero obviamente la conducción no fue lo más destacado".

Pero no fue con los colores de Ferrari con los que Vettel disfrutó de su mejor momento jornada en Monza. El 14 de septiembre de 2008, sorprendió al paddock y se convirtió en una futura estrella al conseguir su primera victoria en F1, con Toro Rosso y bajo una intensa lluvia, lo que se considera una de las grandes victorias de la historia.

La combinación del Toro Rosso STR3, de baja resistencia aerodinámica, y el poderío de su motor Ferrari, hacían que Monza fuera una pista donde se esperaba que Vettel, que había sumado puntos con regularidad desde que se introdujo el chasis de 2008 tras las primeras cinco carreras de la temporada, cumpliera.

Vettel impulsó a la antigua escudería Minardi, Toro Rosso, a su primera victoria en la F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pero la clasificación en mojado en Monza significaba que Vettel tenía una oportunidad real de dar la sorpresa. Un cambio de puesta a punto antes de la última sesión de entrenamientos dio al piloto de 21 años la confianza que le faltaba el viernes, antes de que las condiciones cambiantes jugaran a su favor, y en contra de los demás.

La apuesta de Lewis Hamilton por los intermedios le hizo caer en la Q2, por lo que saldría 15º, justo por detrás de Kimi Raikkonen. El otro favorito al título de ese año, Felipe Massa sólo pudo ser sexto con el segundo Ferrari, dejando al compañero de equipo de Hamilton, Heikki Kovalainen, como el único piloto de un equipo puntero que podía batir a Vettel. El finlandés se quedó a ocho centésimas de segundo el sábado, debido en parte a un coche más cargado de combustible, lo que dejó a Vettel como piloto más joven de la historia en llevarse una pole position.

"Estaba bromeando con mis ingenieros, decíamos que si era en lluv,a entonces teníamos que ir a por la pole position", dijo Vettel. "Es increíble. Las condiciones eran muy difíciles, había mucha agua. Nunca sabías cuánta agua iba a haber".

"Nunca soñé con estar en la pole. Es increíble. Este es nuestro gran premio de casa. Hay dos equipos italianos. El más grande es la Scuderia Ferrari pero creo que ahora la gente conoce al pequeño: Scuderia Toro Rosso. Así que es increíble", dijo Vettel ese fin de semana triunfal de 2008.

Vettel había vuelto a sus raíces para perfeccionar sus habilidades de conducción sobre mojado un par de semanas antes de Monza, yendo a la pista de karts de Michael Schumacher en Kerpen antes del Gran Premio de Bélgica. Insistió en conducir en condiciones de lluvia con neumáticos de seco a pesar de que le habían dicho que no lo hiciera. "Me dijeron: 'no, estás loco', y yo dije: 'necesito practicar si llueve en Spa", recordó Vettel.

Karting in the wet on slicks weeks beforehand helped Vettel come the race Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Pocos pensaron que sería en Monza donde la decisión daría sus frutos, pero ayudó a Vettel a mantener la compostura mientras abría una buena ventaja en los primeros compases frente a Kovalainen. Salvo un breve susto en la octava vuelta en el que Vettel se vio sorprendido por un brusco paso por un piano en la chicane Roggia, mantuvo el nervio al frente y se fue alejando de sus perseguidores. Para cuando Vettel entró en boxes en la vuelta 18, tenía 10 segundos de ventaja, un margen lo suficientemente grande como para anular la diferencia de carga de combustible.

Eso significaba que Vettel volvía al frente una vez que Kovalainen hizo su parada cuatro vueltas más tarde, pero era el segundo McLaren F1 de Hamilton el que ahora se convertía en una amenaza. El equipo inglés le había puesto mucho combustible para tratar de compensar el contratiempo de la clasificación, lo que le permitió reducir la ventaja de Vettel cuando se acercaba al final de su stint. Y como había la previsión de una lluvia más intensa, McLaren metió a Hamilton a montar otro juego de lluvia extrema para llegar hasta el final, sabiendo que Vettel todavía tenía que entrar en boxes una vez más. Si la lluvia llegaba, Hamilton tenía la posibilidad de ganar.

Pero la lluvia nunca llegó con la intensidad que se esperaba. Vettel había sido capaz de mantener la diferencia con Kovalainen en más de 10 segundos, suficiente colchón para que McLaren apostara antes por el cambio a intermedios. Para un piloto que lidera un gran premio por primera vez y para el equipo más pequeño de la parrilla de la F1, estaban actuando como profesionales experimentados.

La segunda parada imprevista dejó a Hamilton fuera de la lucha por la victoria, lo que significó que todo lo que Vettel tuvo que hacer fue contar las vueltas que quedaban, y la enormidad de lo que estaba a punto de lograr poco a poco. "A veces pensaba: 'todavía pone un P1 en mi pizarra, ¿cómo puede ser? Solo tengo que conducir para terminar, no hay nada, no hay pitstops, así que sólo hay que mantener la calma".

Y eso es exactamente lo que hizo Vettel. Mostrando el tipo de precisión clínica que le haría tan difícil de batir en su futuro apogeo con Red Bull, cruzó la línea de meta con 12 segundos de ventaja sobre el pelotón para anotarse una destacadísima primera victoria. Con 21 años y 73 días, Sebastian Vettel se convirtió en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1.

"Cuando crucé la bandera a cuadros, me di cuenta de que acababa de ganar la carrera, fue increíble ver a toda la gente volverse loca en el circuito", dijo Vettel. "Ha sido la mejor vuelta que he hecho en Monza. Obviamente no fue la más rápida, pero seguro que fue la mejor".

Heavy rain not materialising helped in Vettel's bid to keep Hamilton at bay Photo by: Sutton Images

Vettel luchó por contener las lágrimas mientras el himno nacional alemán sonaba en el podio de la F1 en su honor por primera vez. Era una rutina que había visto muchas veces cuando era niño, deleitándose con el éxito de su héroe, Schumacher. Ese día, todo era para él.

Sin embargo, también fue un día monumental para Toro Rosso, un equipo que había evolucionado a partir del programa Minardi menos de tres años antes. Celebrando en la línea de meta bajo el podio, los aficionados ataviados con la ropa de Minardi lloraban y besaban el circuito. Su pequeño equipo (pese al cambio) había ganado en casa.

Aunque la escudería de Faenza conseguiría una segunda victoria milagrosa en Monza en 2020, bajo la apariencia de AlphaTauri con Pierre Gasly, muchas cosas habían cambiado para entonces. En 2008, todavía era un equipo increíblemente pequeño que se enfrentaba a fabricantes que gastaban mucho.

"Comparado con BMW, McLaren-Mercedes o Ferrari, no tenemos esa cantidad de personal en la fábrica", dijo Vettel. "Recibimos mucha ayuda de Red Bull Technology, pero aun así tenemos unas 160 personas trabajando en Faenza. Todo el mundo hoy se siente muy especial y puede sentirse muy especial".

Monza siempre ocupará un lugar especial en el corazón de Vettel por aquel fin de semana de 2008. Antes del enfrentamiento por el campeonato de 2010 en Abu Dhabi, el ingeniero de carrera de Vettel, Guillaume Rocquelin, "Rocky", cogió un rotulador permanente y escribió "MONZA" en grandes letras mayúsculas en su sotocasco. Era un recordatorio de lo que Vettel era capaz de hacer y le serviría como amuleto de la suerte para su primer título, que más tarde recordaría con su casco para la carrera de 2018.

La etapa de Vettel en la F1 parece que va a terminar con un botín de 53 victorias, pero ¿en qué lugar queda Monza 2008? Admitió recientemente que era "todo un lujo" tener tantas para elegir (sólo Hamilton y Schumacher tienen más victorias) y que compararlas siempre era complicado.

"Pero yo diría que la primera es muy especial", dijo Vettel. "También por las circunstancias: fue un poco un milagro, y un cuento de hadas conseguir la pole y luego la victoria en la carrera. Así que sí, fue muy especial", concluyó

Looking back, Vettel describes his first win as "very special" Photo by: Sutton Images