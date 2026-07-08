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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Montoya: la victoria de Leclerc en Silverstone podría dar un giro a la lucha por el título

Juan Pablo Montoya cree que la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña podría hacer que la lucha por el título de la F1 fuera más emocionante si consigue igualar la regularidad de Lewis Hamilton.

Lydia Mee
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Juan Pablo Montoya cree que la lucha por el campeonato de Fórmula 1 podría volverse "realmente emocionante" si Charles Leclerc es capaz de aprovechar su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña con la misma regularidad que ha demostrado su compañero de equipo Ferrari, Lewis Hamilton

Leclerc logró el domingo su primera victoria de la temporada en un Gran Premio, y la primera en Silverstone. El piloto monegasco se puso en cabeza al inicio de la carrera y, más tarde, , aprovechó la salida del coche de seguridad provocada por el trompo de Max Verstappen, de Red Bull, que acabó en la grava de Stowe. 

El piloto de 28 años cruzó la línea de meta bajo el coche de seguridad, por delante de George Russell, de Mercedes, segundo, y de Hamilton, tercero. 

Antes de su gran victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, Leclerc había tenido un comienzo de temporada difícil.

Durante el programa posterior a la carrera de F1 TV, Montoya, siete veces ganador de Grandes Premios, reflexionó sobre el cambio de forma de Leclerc. "Creo que lo que ocurre es que siempre pasas horas analizando los datos y piensas: 'Vale, aquí es donde tengo el problema. ¿Cómo podemos solucionarlo?'

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

"Y si al final dicen: 'Vaya, quizá sea que el diferencial se abre demasiado aquí, o que la migración es demasiado alta aquí. ¿A qué se debe?'. Y una vez que lo averiguas y das con la solución al problema, lo pruebas y dices: 'Ah, eso era'. Y el problema es que ahora tienen que trasladar eso a todos los circuitos y ganar un poco más de confianza.

"Vemos que Lewis está ahí cada semana. Y si vamos a ver a Charles ahí cada semana, este campeonato se va a poner realmente emocionante". 

La victoria de Leclerc en Silverstone significa que ahora ocupa el cuarto puesto en la clasificación de pilotos con 108 puntos. Kimi Antonelli lidera con 179 puntos, seguido de George Russell, segundo con 154 puntos, y Hamilton, tercero con 147 puntos.

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