Cuando Montoya provocó a Schumacher frente a la prensa

El inicio de la temporada 2004 de la Fórmula 1 ha sido uno de los lapsos de mayor dominio de Michael Schumacher y Ferrari y para cuando llegaron a Imola para iniciar la temporada europea había la esperanza de que sus rivales pudiesen reaccionar y al menos acercarse.

Así pareció en principio durante la clasificación, en la que Jenson Button consiguió su primera pole, con Schumacher segundo. Las cargas de combustible jugaban un papel en el resultado de esa vuelta rápida, por lo cual la interrupción de la racha de poles del alemán era hipotética.

El domingo, desde el lado sucio de la parrilla, Schumacher no salió mal pero pronto se vio en aprietos y bajo ataque del Williams de Juan Pablo Montoya, quien le mostró la nariz a la salida de Tamburello y en la aproximación a Villeneuve, a lo que Schumacher reaccionó tapando el hueco.

En la llegada a Tosa cubrió de nuevo el interior, a lo que Montoya respondió con un agresivo lance por la línea externa, llegando a igualarle e incluso colocar su ala delantera unos centímetros por delante.

El año anterior en Nürburgring Montoya había adelantado a Schumacher por fuera, en una maniobra que acabó con un trompo para el local. Por supuesto no iba a permitirlo esta vez, además de que perder la posición comprometería su opción de una cuarta victoria al hilo.

A la salida de la curva Schumacher no dejó espacio y Montoya se fue al césped, de donde regresó con los ojos en los retrovisores para cubrirse del ataque del otro Schumacher, Ralf, quien le atacaba por la tercera posición. Se quedaría sin pista, como Montoya segundo antes, pues le cerró el hueco casi por completo.

Juan Pablo Montoya, Williams, Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Al final, Schumacher se impondría con un primer stint más largo que el de Button, del cual saldría al frente para luego controlar la carrera. Montoya sería un tercero distante, en su Williams FW26 con su nariz tipo morsa que en realidad no estaba para mucho más ante la perfección del entonces seis veces campeón del mundo.

Tal vez eso, el saber que no tenía como colocarse en la posición de desafiar a Schumacher como meses atrás, frustraba a Montoya. Eso y que lo hubiesen puesto fuera de la pista.

En la rueda de prensa, primero la unilateral que se transmitía en televisión para todo el mundo, se fue de frente contra Schumacher. "Me golpeó y me puso en el césped. Es muy decepcionante ver algo así pero me sorprendería si se sale con la suya. Es decisión de la FIA en realidad."

En la siguiente rueda de prensa, con los medios escritos y que no se veía en vivo por televisión, Montoya atacó de nuevo, instigado por una pregunta de Jonathan Noble sobre lo que consideraban aceptable al correr lado a lado.

"Él dijo que no me vio. El pensó que no estaba ahí así que no sé, se le olvidó mirar tal vez," respondió Montoya. "Yo vi su ataque por el exterior en la frenada, pero saliendo de la curva para mí... primero, no lo vi, pero segundo, por el exterior usualmente se pierde terreno, entonces no esperaba que siguiera allí."

Luego le preguntaron a Montoya sobre qué esperaba que hicieran los comisarios al respecto. Allí sangró la herida de Montoya por lo ocurrido en Indianapolis en 2003, cuando un choque con Rubens Barrichello acabó con una sanción que puso fin a sus opciones de título.

"Sin eso habría podido ser campeón del mundo el año pasado," dijo Montoya en su respuesta. "Él (Schumacher) hace esto y se sale con la suya y pienso que sería un poco injusto realmente. Creo que las reglas son para todos. No importa si él corre para Ferrari o si se llama Michael Schumacher."

A la derecha del podio donde se sentaban los tres primeros frente a la prensa escrita había una pantalla que mostraba el inicio de la carrera, hacia la cual miraba detenidamente Montoya esperando la repetición del incidente con Schumacher. Justo llegó cuando le preguntaban de nuevo por detalles del duelo en la salida.

Jenson Button, British American Racing, Michael Schumacher, Ferrari, Juan Pablo Montoya, Williams Photo by: Lyndon McNeil

"Estoy asombrado, hasta llegué a estar por delante de él cuando estábamos frenando," dijo Montoya viendo la repetición en la pantalla. "Oh no, ahí no me vio... no hay manera. Tienes que ser o ciego o estúpido para no verme. Pero ya sabes, son carreras."

La respuesta de Montoya hizo reír a la mayor parte de la prensa sentada frente a ellos. Luego el periodista insistió preguntando si su maniobra no era un poco optimista. El colombiano le recordó lo que pasó en Nürburgring en 2003, cuando pudo hacerlo, aunque en otras circunstancias. "

Jenson Button no hacía parte del ping-pong, hasta que le pidieron su opinión, a lo que muy políticamente respondió pateando fuera del área. "Me lo perdí. No vi esa parte. Creo que estaba mirando hacia otro lugar en ese punto", dijo.

Cuando acabó la carrera, Montoya dio alcance a Schumacher y le gesticuló. Un periodista de la prensa alemana le preguntó por el gesto buscando echar más leña al fuego.

"Solo le decía algo como '¿en qué estabas pensando?'. Fue todo". Schumacher quiso sacar provecho. "Pensé que me estabas felicitando," le dijo al colombiano, quien le respondió inmediatamente: "En realidad nunca lo hago."

Al final no habría sanción alguna para Schumacher, como era lógico. De otra forma, probablemente lo mismo habrían tenido que aplicar para Montoya por la agresiva defensa contra Ralf.

En realidad pocas cosas motivaban tanto a Montoya como competir contra Schumacher, en cualquier escenario, incluso fuera de la pista.

Un par de semanas después estarían en Barcelona juntos en primera fila, pero una mala salida de Montoya puso temprano fin a la posibilidad de un nuevo "asalto" entre ambos y habría que esperar a Mónaco, donde la temporada perfecta del alemán y Ferrari quedarían interrumpidas abruptamente.

