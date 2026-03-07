Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Montoya revela la razón clave por la que Hamilton debe superar a Leclerc en Ferrari

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha explicado por qué es tan importante para Lewis Hamilton superar a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton y Charles Leclerc, Ferrari

Después de tener dificultades en su primera temporada con la escudería de Maranello en 2025, Hamilton está ansioso por volver a su forma de campeón tras haber tenido un reinicio personal durante el receso invernal.

Aunque pueda parecer obvio que los pilotos siempre quieran vencer a su compañero de equipo, Montoya explicó que Hamilton necesita superar a Leclerc para recibir primero las mejoras y ayudar a cohesionar su lado del garaje.

"Creo que lo más importante para Lewis, no estoy seguro de dónde está Ferrari en el orden competitivo, pero lo más importante para Lewis es que necesita encontrar una forma de vencer a Charles", dijo Montoya a F1 TV en la previa del fin de semana del Gran Premio de Australia.

"Necesita impulsar a Ferrari hacia adelante y enfocar al equipo. Llega un punto cuando estás en un equipo y tu compañero te sigue ganando, en el que todo el desarrollo y todo lo demás va a ir hacia tu compañero y se va a centrar en quien sea el más rápido.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Así que necesitas poder liderar eso. Necesitas ser el hombre que lidere eso".

"Absolutamente puede hacerlo", añadió cuando le preguntaron si creía que era posible para Hamilton. "Pero creo que necesita asegurarse de que su grupo interno, como el grupo de su lado del garaje, trabaje extra duro y esté tan comprometido como él. Creo que esa es la mayor cosa que la gente subestima de un piloto: qué tan buen trabajo haces con las personas de tu garaje y cuán hambrientos están de ganar contigo".

Hamilton clasificó séptimo para el Gran Premio de Australia que abre la temporada, mientras que Leclerc clasificó cuarto. Los pilotos de Mercedes George Russell y Kimi Antonelli ocuparán la primera fila, con Russell logrando la pole position.

