Montoya pide un cambio en el reglamento de la F1 tras la sanción a Kimi Antonelli

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya ha pedido que se reconsidere la norma sobre los límites de la pista después de que Kimi Antonelli, de Mercedes, fuera sancionado durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto italiano iba camino de disputarle la victoria a Charles Leclerc, de Ferrari, en Silverstone antes de que su monoplaza sufriera un fallo en el deflector de la rueda izquierda en los últimos compases de la carrera. La consiguiente pérdida de carga aerodinámica mermó gravemente el ritmo del líder del campeonato, lo que le obligó a entrar en boxes y a llevar el coche a duras penas hasta la bandera a cuadros en un intento por salvar los puntos que pudiera.

Mientras el piloto de Mercedes luchaba por mantener su coche dañado dentro de las líneas blancas, acumuló múltiples infracciones por salirse de los límites de la pista. Esto se tradujo en una penalización de cinco segundos, lo que se sumó a una carrera desastrosa para Antonelli.

En la retransmisión posterior a la carrera para F1 TV, Montoya argumentó que solo se debería imponer una penalización por salirse de los límites de la pista a un piloto si este obtiene una ventaja, y que se le debería eximir si las infracciones se deben a un problema con el coche.

"Un punto realmente acertado por parte de Mercedes es que deben revisar los límites de pista, porque si te sales de ellos y, de hecho, pierdes tiempo al abrirte, en realidad no debería contarse como una infracción por salida de pista", explicó el colombiano.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

"Debería haber una norma que estableciera que, si te sales de la pista y obtienes una ventaja, eso debería considerarse una infracción por salirse de los límites de la pista. Pero si tu coche falla y acabas recibiendo sanciones por culpa de ese fallo, en realidad no debería ser una sanción".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, se refirió a la penalización de su piloto en declaraciones a Motorsport.com y otros medios tras la carrera.

"Creo que para la FIA , sin duda, siempre es difícil juzgar. ¿Está el coche tan dañado que realmente debería entrar en boxes? En ese caso, creo que el coche estaba bien. Solo tenía un problema: era muy difícil girar. Así que espero que acepten esa situación, pero no sé cuál será el resultado".