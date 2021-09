Montoya: "Lo de Norris es como lo que me pasó en Brasil 2001"

Norris parecía tener todo bajo control para ganar su primer gran premio en Sochi hasta que que apareció la lluvia a poco del final de la carrera.

Norris optó por seguir con los neumáticos lisos y, a medida que la lluvia empeoraba, perdió el liderato de la carrera en favor de Lewis Hamilton, que consiguió la 100° victoria de su carrera gracias a una oportuna parada en boxes.

Después de la carrera, Norris dijo que estaba devastado al haber estado tan cerca de su primera victoria en la Fórmula 1, pero Montoya cree que el joven británico ahora ganará confianza en sus propias habilidades, sabiendo que tiene lo que se necesita para liderar y ganar carreras.

"Es una locura porque sé lo decepcionado que está, pero si miras el panorama general, estás liderando un gran premio", dijo Montoya a Motorsport.tv.

"Sí, no lo has ganado, pero has estado en el podio, has liderado la mayor parte del gran premio, no has cometido ningún error. En retrospectiva, al 90% de la parrilla le habría gustado hacer lo que hizo Lando".

"Ha demostrado que puede hacer el trabajo, eso es lo más importante. Lo que va a sacar de esto positivamente es saber que puede hacer el trabajo".

Montoya comparó la carrera de Norris con su experiencia en el Gran Premio de Brasil de 2001, cuando siendo un novato de Williams el colombiano demostró que podía desafiar al dominante Michael Schumacher con un adelantamiento que quedó en la historia y una actuación exquisita en Interlagos, sólo para ser chocado por el rezagado Jos Verstappen, piloto de Arrows.

Antes de seguir leyendo: la secuencia del Montoya Vs. Schumacher y el triste final con Verstappen en el GP de Brasil 2001

El momento del inicio de la carrera en Interlagos 1 / 19 Foto de: LAT Images La arrancada: Michael Schumacher al frente 2 / 19 Foto de: Ferrari Media Center Juan Pablo Montoya 3 / 19 Foto de: BMW AG Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 4 / 19 Foto de: Brousseau Photo El coche de seguridad al frente de Michael Schumacher, Ferrari F2001, Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW, David Coulthard, McLaren MP4-16 Mercedes, y Jarno Trulli, Jordan EJ11 Honda 5 / 19 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F2001, Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW 6 / 19 Foto de: LAT Images El rebase: Juan Pablo Montoya peleando con Michael Schumacher 7 / 19 Foto de: BMW AG Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 8 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 9 / 19 Foto de: James Bearne Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 10 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 11 / 19 Foto de: BMW AG Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 12 / 19 Foto de: Sergio Sanderson Michael Schumacher, Ferrari F2001, Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW 13 / 19 Foto de: LAT Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 14 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images El rebase: Juan Pablo Montoya pasando a Michael Schumacher 15 / 19 Foto de: Brousseau Photo Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, 16 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, 17 / 19 Foto de: BMW AG El auto de Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 después de chocar con Jos Verstappen, Arrows Asiate 18 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams se retira de la carrera 19 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images

"Eso es un poco lo que me pasó en Brasil cuando Jos me pasó por encima", explicó Montoya.

"Todo el mundo pensó que estaba muy enojado, y en realidad estaba muy contento, porque pasé a Michael y estaba liderando un gran premio".

"En mi mente era como: 'Puedo hacerlo; realmente puedo hacerlo'. Si empiezas a creer en ti mismo de esa manera, que puedes hacer el trabajo, entonces se vuelve bastante fácil".

La victoria que se le escapó a Norris se produjo sólo dos semanas después de que su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, ganara en Monza, lo que demuestra a Montoya que su antiguo equipo está en el buen camino.

También cree que la escudería tomará mejores decisiones una vez que se acostumbre a luchar por victorias de forma regular.

"Creo que es realmente bueno, Daniel está haciendo un muy buen trabajo también, y se está haciendo más fuerte con el coche, eso es bueno de ver", agregó.

"Creo que Lando está haciendo un trabajo increíble también, Lando tiene una química muy buena con el equipo".

"Sí, ganaron la carrera anterior, pero no han estado en una posición lo suficientemente frecuente como para ganar carreras. Y cuando no estás ahí todo el tiempo y estás bajo presión, entonces los errores vendrán".

"Se necesita un poco de tiempo para asegurarse de que se toman las decisiones correctas. No creo que haya que culpar a nadie por lo que pasó allí. Como equipo, hicieron un trabajo increíble. Simplemente no salió como ellos querían", finalizó Montoya.

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de Rusia de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

La ajetreada parrilla previa a la carrera 1 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, y Charles Leclerc, Ferrari, en el desfile de pilotos 2 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Apoyo del público a Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos se colocan en la parrilla para escuchar el himno nacional antes de la salida 4 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, en la parrilla 5 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El trofeo en la parrilla antes de la salida 6 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Inicio: Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Inicio: Esteban Ocon, Alpine A521, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, 8 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21, y el resto del grupo en la primera vuelta 9 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 10 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, pit stop 11 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 12 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, en boxes 13 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, pit stop 14 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, pit stop 15 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 16 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, en pits 17 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, y George Russell, Williams FW43B. 18 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images FANg1s8XIAEWjUC 19 / 52 Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 20 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 21 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Inicio: Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521 22 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 23 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 24 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, pit stop 25 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, pit stop 26 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pit stop 27 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, entra en boxes 28 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, y Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 29 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 30 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, lucha con Lando Norris, McLaren MCL35M 31 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, en boxes mientras Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, pasan 32 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 33 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 34 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1ª posición, se lleva la victoria para alegría de. su equipo en el muro de boxes 35 / 52 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1ª posición, se lleva la victoria para alegría de su equipo en el muro de boxes 36 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M , cruza la línea de meta 37 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, de McLaren, en Parc Ferme 38 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, felicita a Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 39 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posición, saluda a los aficionados tras la carrera 40 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posición, celebra con su novia Kelly Piquet y el equipo Red Bull Racing 41 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, celebra con su equipo en Parc Ferme 42 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Los coches de Charles Leclerc, Ferrari SF21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Esteban Ocon, Alpine A521, en el Parc Ferme 43 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari 44 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari 45 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, es entrevistado en Parc Ferme 46 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Podio: tercer lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari 47 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Carlos Sainz Jr., Ferrari 48 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes 49 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes, el ganador Lewis Hamilton, Mercedes, y el equipo Mercedes celebran las 100 victorias de Hamilton en F1 50 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posición, celebra con su equipo tras la carrera 51 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 1ª posición, saluda a los aficionados tras la carrera 52 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images