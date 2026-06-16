Montoya señala que Mercedes comprometió la victoria de Russell en Barcelona

El expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, cree que Mercedes comprometió las opciones de George Russell en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de 2026, al argumentar que una estrategia de boxes excesivamente agresiva puso al piloto británico en una posición difícil.

Russell comenzó la carrera desde la pole position, pero fue Lewis Hamilton quien se llevó la victoria tras ejecutar una estrategia de tres paradas. El siete veces campeón consiguió la victoria número 106 de su carrera y un emotivo primer triunfo para Ferrari.

Aunque el ritmo de Hamilton en el Ferrari mejorado fue formidable, Montoya siente que Mercedes cometió un error en cómo gestionó la carrera de Russell. Según el colombiano, el equipo de Brackley hizo entrar a Russell demasiado pronto.

Hamilton, con una estrategia de tres paradas, entró en boxes en la vuelta 12. En respuesta, Mercedes llamó a Russell en la vuelta siguiente, pero lo mantuvo en una estrategia de dos paradas.

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"Lo que realmente me sorprendió de Mercedes es que reaccionaron a la estrategia de Lewis, pero se mantuvieron en la suya", dijo Montoya en F1 TV. "Así que creo que se pusieron en una situación realmente difícil porque al final de la carrera tuvieron que hacer más de 30 vueltas con el último juego de neumáticos.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Así que es como si vas a dos paradas, no paras en la vuelta 15. Deberías haber llegado a la vuelta 21 o 22. Entonces, se convierte en una carrera mucho más fácil. Y luego, si hubieran hecho eso, habría sido mucho más difícil para Lewis funcionar porque cuando pararon, todos pararon temprano y extendieron esos stints, ahí es donde le abrieron la estrategia a Lewis."

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Añadió: "Creo que Mercedes lo puso en una situación complicada al hacerle parar tan pronto. Fue el primero. Cuando tienes una degradación tan alta... Si lo piensas, si tienes dos décimas de degradación por vuelta y él estaba más alto y tu compañero de equipo para cuatro vueltas después, son ocho décimas por vuelta. Sí, al principio abres un poco de brecha, pero simplemente lo hace difícil."

Russell terminó segundo detrás de Hamilton, sumando 18 puntos.