Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Italia

Montoya advierte que McLaren se está volviendo "difícil de detener" en la F1 2026

Juan Pablo Montoya cree que McLaren y Lando Norris son cada vez más difíciles de detener a medida que crece la confianza dentro del equipo

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que McLaren se ha vuelto "difícil de detener" a medida que gana confianza en el campeonato de 2026.

El campeón vigente Lando Norris llega al Gran Premio de Italia de este fin de semana tras dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos. Aunque Norris aún está a 83 puntos del líder del campeonato de Mercedes, Kimi Antonelli, McLaren está cerrando rápidamente la brecha.

Hablando en el programa Weekend Warm-Up de F1 TV, Montoya elogió a la escudería de Woking por asumir más riesgos.

"La combinación que estamos viendo es un McLaren que está creciendo, un McLaren que empieza a encajar todas las piezas, un McLaren que no tiene miedo de asumir riesgos con la estrategia", explicó Montoya.

"El año pasado se encontraron en una posición con el coche más rápido, ganando carreras, pero tenían miedo de cometer errores y perder carreras, mientras que ahora son los no favoritos y van a por todas, y les está funcionando".

El colombiano añadió que el impulso de Norris podría ser "difícil de detener" a medida que crece la confianza en él y en el equipo.

"Y cuando empiezas a hacer cosas así, y funcionan, la confianza en el equipo y en la gente que te rodea simplemente crece, y va a ser difícil detenerlo", dijo.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Montoya también señaló la confianza de Norris en el MCL40 en comparación con su compañero de equipo Oscar Piastri, quien recientemente ha tenido dificultades para extraer el mismo rendimiento del coche.

"Está haciendo un muy buen trabajo en clasificación", dijo Montoya sobre Piastri. "Siempre está ahí. A una vuelta pilota con mucha comodidad y cuando está con el compuesto adecuado para él es muy rápido, pero por alguna razón cuando ahora parece estar con un neumático más caliente, el coche parece complicado de conducir.

"No creo que hayan encontrado el punto óptimo para él. No ha perdido nada de velocidad. Es muy fácil decir: 'Oh, Lando está haciendo un trabajo tan bueno'.

"Lando simplemente se siente cómodo con el coche, y cuando confías en el coche, puedes soltar los frenos, puedes dejar que el coche entre en la curva, puedes lanzarlo cuando vas a girar.

"Si no sabes qué va a hacer el coche, nunca vas a soltar los frenos igual de bien. Nunca vas a mantener esa velocidad. Y esa es una gran diferencia".

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher

Top Comments
More from
Lydia Mee

Instan a Red Bull a mantener a Lawson para el GP de España en Madrid

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Instan a Red Bull a mantener a Lawson para el GP de España en Madrid

Ralf Schumacher rinde homenaje a su hermano Michael y a su perdurable legado con Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ralf Schumacher rinde homenaje a su hermano Michael y a su perdurable legado con Ferrari

Netflix estrena el tráiler del nuevo documental sobre Michael Schumacher y la F1 de 1994

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Netflix estrena el tráiler del nuevo documental sobre Michael Schumacher y la F1 de 1994
More from
Lando Norris

Norris ya recibió "cientos de solicitudes de empleo" para su equipo de carreras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Norris ya recibió "cientos de solicitudes de empleo" para su equipo de carreras

McLaren "no está en la lucha por la pole" en Monza, admite un desanimado Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
McLaren "no está en la lucha por la pole" en Monza, admite un desanimado Norris

Palmer duda que Oscar Piastri pueda igualar a Lando Norris en McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Palmer duda que Oscar Piastri pueda igualar a Lando Norris en McLaren
More from
McLaren

Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher

Briatore acusa a un juez de la FIA de tener vínculos con McLaren y Stella lo frena: "es insultante"

Fórmula 1
Fórmula 1
Briatore acusa a un juez de la FIA de tener vínculos con McLaren y Stella lo frena: "es insultante"

Piastri advierte que la velocidad máxima en Monza será menor a la de Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Piastri advierte que la velocidad máxima en Monza será menor a la de Hungría

Últimas noticias

Kurt Busch habla sobre el duelo y la pérdida de su hermano Kyle

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Kurt Busch habla sobre el duelo y la pérdida de su hermano Kyle

Montoya advierte que McLaren se está volviendo "difícil de detener" en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Montoya advierte que McLaren se está volviendo "difícil de detener" en la F1 2026

Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher

Norris ya recibió "cientos de solicitudes de empleo" para su equipo de carreras

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Norris ya recibió "cientos de solicitudes de empleo" para su equipo de carreras