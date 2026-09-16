La sprint en Mónaco para la F1 2027 da que hablar: ¿cuentan más las dos clasificaciones que las carreras?

"Harán más sprints el año que viene. Tarde o temprano la veremos también en los circuitos más improbables. Al final acabarán haciéndola también en Mónaco". Esta es parte de una conversación que personalmente tuve hace unas semanas con otros colegas y es la misma frase que he oído repetidamente también a varios aficionados de la Fórmula 1. Parecía una broma, una forma de ironizar sobre el número cada vez mayor de carreras cortas en los fines de semana de la máxima categoría. La idea ya estaba instalada en la mente, pero difícilmente habríamos pensado ver todo eso materializarse ya en 2027. Y, sin embargo...

El Gran Premio de Mónaco de la próxima temporada albergará una de las diez carreras sprint del Mundial 2027 de Fórmula 1. No hace falta ni decir que muchos se quedaron consternados por la elección realizada. El calendario está compuesto por 24 carreras y elegir Montecarlo como sede de una de las carreras cortas, considerando el tipo de trazado que presenta y las dimensiones de los monoplazas actuales, parece realmente una elección incomprensible desde el punto de vista deportivo.

Es cierto que el Automobile Club de Monaco —es decir, los promotores del evento— ha invertido más dinero para llevar la sprint a las estrechas calles del Principado. Por su parte, una elección sensata y por varias razones. Antes que nada, obviamente, la económica.

Pero para la Fórmula 1 actual, que apuesta tanto por el espectáculo y el show, ¿qué puede garantizar una pista como la de Mónaco? Es cierto, puede garantizar dos clasificaciones —la clasificación sprint y la sesión oficial del sábado— de mucho valor para los pilotos y un doble gran espectáculo para el público. Es inútil negarlo: la sesión que conforma la parrilla en Montecarlo es ya el evento culminante del fin de semana. Tener dos duplicará las expectativas.

Pero conviene intentar evaluar la cuestión y hacerlo con más profundidad. La parte de la clasificación que realmente todos esperan es la Q3, es decir, la sección que define las 10 primeras posiciones y al autor de la pole. La Q3 dura unos diez minutos, sin duda intensos, pero ¿tiene realmente sentido duplicar la clasificación para luego encontrarse con dos carreras que prometen un tren interminable? ¿Merece la pena el juego?

Además, hay que considerar que la carrera sprint del sábado se disputará a pocas horas de la clasificación para el gran premio del domingo. Partiendo de esta premisa, ¿de verdad creen que verán a algún piloto asumir riesgos cuando, poco tiempo después, se celebrará la sesión oficial? Si alguien intentara un adelantamiento y acabara chocando, dañando seriamente su coche, correría el riesgo de no participar en la clasificación y de salir desde el fondo de la parrilla al día siguiente. Y, lo sabemos bien, en Mónaco eso significaría haber tirado la carrera y cualquier posibilidad de terminar al menos en los puntos. La clasificación es demasiado importante para definir el resultado del domingo.

¿Aportará al fin de semana del GP de Mónaco tener una carrera sprint? Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Esto, al menos sobre el papel, deja entrever una sprint anónima, carente de alicientes porque los pilotos tenderán a no asumir riesgos de cara a la carrera del domingo. Un tren ya anunciado corre el riesgo de ser todavía menos atractivo. Sin contar que en la carrera corta nadie podrá contar con las estrategias, porque las paradas en boxes no serán un factor.

En resumen, se dan todas las condiciones para asistir, sí, a dos clasificaciones (en realidad las Q3) de infarto, pero también para tener que presenciar después dos procesiones laicas en un recorrido histórico, sí, pero que ya se ha vuelto anacrónico para los Fórmula 1 modernos. Una elección que, precisamente, ya está dando mucho que hablar y que seguirá haciéndolo, al menos hasta el fin de semana de junio que albergará el evento.

Pero no es todo, porque Abu Dhabi también albergará una de las 10 sprint de 2027. Para ser precisos, la última. Yas Marina cerrará también el próximo calendario de Fórmula 1, pero por primera vez tendrá también la carrera corta del sábado. Y si ver Mónaco con el nuevo formato de fin de semana dejó atónitos, desde luego no causó mucho menos revuelo ver que también en Yas Marina las cosas serán iguales.

El trazado en cuestión es otra de esas pistas donde los adelantamientos suelen contarse como mucho con los dedos de las dos manos (siendo generosos). Los promotores del evento pagan una fortuna para cerrar el Mundial desde hace ya algunos años y sin duda habrán desembolsado una cifra aún mayor para albergar la sprint. Pero, también en este caso, la pregunta es la misma que nos hicimos para Mónaco: desde el punto de vista deportivo y del espectáculo, ¿es realmente la elección correcta?

Las sprint han recibido opiniones cuanto menos tibias por parte de los aficionados de larga data (pero no solo). Los autódromos están llenos casi en todas partes, señal de que el trabajo de la F1 está dando sus frutos (al menos desde ese punto de vista). Pero creemos que es bueno no agobiar a quienes todavía creen que la Fórmula 1 es ante todo un deporte. Si la Fórmula 1 quiere convencer a más público para seguir el campeonato, ¿por qué intentar aumentar las carreras sprint colocándolas en pistas donde no es posible crear espectáculo? ¿Será realmente la elección correcta? El tiempo lo dirá.