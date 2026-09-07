El "bonito" momento de Verstappen en Monza con el padre de Antonelli se hace viral
Max Verstappen se ganó el reconocimiento de los aficionados tras compartir un emotivo momento tras la carrera con el padre de Kimi Antonelli.
Un momento tras la carrera entre Max Verstappen, de Red Bull, y el padre de Kimi Antonelli, Marco Antonelli, se ha vuelto viral en las redes sociales.
Las imágenes del paddock de Monza mostraban a Verstappen acercándose a Antonelli padre después de que su hijo lograra su primera victoria en un Gran Premio en casa tras salir desde la 19.ª posición de la parrilla. El cuatro veces campeón se aseguró de dar un abrazo al italiano antes de que su hijo pudiera ir a celebrarlo con él.
Verstappen recibió elogios de los aficionados a medida que las fotos de ese momento se compartían en las redes sociales.
"Muy tierno, muy bonito", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro escribió: "Max es y siempre será un tipo con clase".
"Max es realmente el que tiene más clase… Yo todavía estaría enfadado porque Kimi me hizo perder la oportunidad de conseguir mi quinto título mundial la temporada pasada, jajaja", publicó otro aficionado.
Otra persona publicó: "Creo que, en el fondo, simplemente se alegra de que Antonelli esté arrasando con Russell y le esté negando a este la mejor oportunidad que ha tenido de ganar un campeonato".
Otros comentarios incluyeron: "¡Un gesto con clase, felicitar al padre por la victoria de su hijo en el GP de Italia!" y "Max no es un campeón de su generación, sino un campeón histórico. Tanto en la pista como en lo personal".
Antonelli se hizo con el primer puesto en el famoso podio de Monza, acompañado por su compañero de equipo Mercedes, George Russell, en segunda posición, y por Verstappen en tercera.
"Creo que este es el podio más especial de la temporada", explicó Antonelli durante la rueda de prensa. "Ver a todos los aficionados en la recta es sencillamente increíble. Y además, estar en casa le da ese toque extra. Estoy súper, súper contento con ello".
La victoria del piloto de 20 años en Monza ha ampliado su ventaja en la clasificación de pilotos. Ahora cuenta con una ventaja de 66 puntos sobre Russell, que ocupa el segundo puesto. El siete veces campeón Lewis Hamilton le sigue en tercera posición, a 76 puntos de Antonelli y a 10 puntos de Russell.
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