El momento en que Mercedes se dio cuenta del “talento en bruto” de Kimi Antonelli

El ingeniero de carrera de Mercedes, Peter Bonnington, ha elogiado la impresionante pole position de su piloto Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco.

Tras una emocionante sesión de clasificación por las implacables calles de Montecarlo, Antonelli aseguró la pole position, justificando aún más la audaz decisión de Mercedes de ascenderlo a una edad tan temprana.

Hablando con Sky Sports F1, Bonnington, conocido cariñosamente como "Bono", ofreció una visión del rápido desarrollo del actual líder del campeonato.

"Estoy seguro de que volverá y dirá que había otra décima o dos ahí; ¡siempre lo hace!; pero [la vuelta] fue bastante buena", dijo Bonnington. "No pensé que fuera posible. Solo mirando la diferencia de tiempo, pensé: 'Va a estar cerca, pero no va a suceder'."

"Pero luego las últimas dos curvas, sí, salieron bien."

Bonnington señaló la importancia de darle al joven de 19 años la libertad de disfrutar pilotando el coche y no estresarse demasiado por la lucha del campeonato.

"Bueno, se trata simplemente de seguir avanzando poco a poco, e intentamos no centrarnos en la meta; siempre te centras en el proceso", añadió. "Y simplemente asegurarnos de que mantenga la cabeza baja, trabajando en las cosas correctas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Darle la libertad de hacer lo que disfruta, darle la libertad de disfrutar conduciendo el coche. Y eso es algo realmente importante. Y no estresarse demasiado. Disfrutemos del viaje, y simplemente seguiremos adelante, pero no nos dejemos llevar. Simplemente centrémonos en escalar una montaña a la vez."

Cuando le preguntaron si el piloto italiano sigue sorprendiéndole, el ingeniero de carrera continuó: "Es bastante bueno. Es un placer trabajar con él, pero sigue sorprendiéndonos continuamente. Quiero decir, en la FP1 empezamos con fuerza y pensamos: 'Vaya, en realidad estamos en una posición bastante decente aquí'."

"No hemos sido grandes aquí en el pasado durante bastantes años, así que en realidad no tenemos una referencia decente. Así que fue un poco sorprendente lo buenos que fuimos en la FP1, pero se vino abajo un poco en la FP2."

"Pero lo grandioso es que él me lleva a ello. Simplemente llegó esta mañana, repasamos algunas cositas, se subió al coche y se transformó por completo, y eso fue todo. En cuanto está contento en el coche—piloto contento, vuelta rápida."

Antonelli ha formado parte del Mercedes Junior Team desde 2019 y más tarde se unió al equipo Mercedes F1 en 2025 cuando Lewis Hamilton, con quien Bonnington trabajó célebremente, se fue a Ferrari. La escudería de Brackley aceleró el desarrollo de Antonelli a través de las categorías júnior, progresando de Formula 4 a Formula Regional y a Formula 2.

Bonnington notó que Antonelli tenía algo especial cuando realizó pruebas con el equipo.

"Para ser justos, fue antes de que realmente comenzara a competir en el campeonato", dijo Bonnington cuando le preguntaron qué tan rápido se dio cuenta de que Antonelli iba a ser tan rápido como lo es ahora.

"Cuando lo tuvimos en los coches TPC, fue bastante evidente de inmediato que tenía talento, ya sabes. Hay jóvenes pilotos que llegan y tardan un tiempo en ponerse al día.

"Creo que a Kimi probablemente le llevó unas cuatro vueltas empezar a igualar la alta velocidad, y si puedes igualar la alta velocidad, sabes que el chico tiene un talento natural. Así que supimos muy pronto que era un diamante en bruto, solo necesitaba un poco de pulido. Y es el segundo año el que siempre marca la diferencia."

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