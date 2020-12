El modelo de negocios de McLaren ponía en riesgo el avance del equipo

El equipo británico anunció el fin de semana pasado que llegó a un acuerdo de 185 millones de libras para la venta de una parte del equipo de Fórmula 1 por parte de un consorcio americano.

El grupo de nuevos inversores está liderado por MSP Sports Capital y, por ahora, ha tomado participación del 15 por ciento en la escudería británica, pero se espera que esto aumente al 33 por ciento de la participación en el 2022.

El aumento de efectivo permitirá a McLaren retomar proyectos importantes como su nuevo túnel de viento y su simulador, pero también ayudará a aliviar las preocupaciones económicas que el grupo McLaren tenía respecto al financiamiento de la operación en la máxima categoría del deporte motor.

El presidente ejecutivo Paul Walsh dijo que el modelo de negocios anterior de la casa de Woking de apoyar tanto a su división automotriz como al equipo de carreras no era el ideal, por lo que tener una propiedad separada de su equipo de Fórmula 1 era el mejor camino a seguir.

"Creo que McLaren tenía un modelo de negocio frágil, porque fundamentalmente el flujo de caja de la parte automotriz se destinaba a la división de competencia", explicó el directivo acerca de las razones que motivaron la búsqueda de nuevos inversores.

"Y de igual manera los objetivos de retorno y los criterios de éxito son diferentes. La división automotriz requiere ganancias que se vean reflejadas en el flujo de caja, etc., y creo que un equipo de carreras está mucho más en torno a la apreciación del capital. Por lo tanto, tienes dos caminos fundamentalmente diferentes”.

“En cualquier caso, esto lo habríamos hecho en algún momento, pero como muchas otras empresas, la pandemia magnificó la vulnerabilidad que teníamos, por lo tanto, existía un alto grado de urgencia por hacer esto”.

Walsh piensa que, aunque el futuro de la F1 de McLaren no habría estado en duda si no se hubiera podido encontrar un inversor, considera que una medida a tomar habría sido la reducción del presupuesto del equipo, lo que habría frenado cualquier esperanza de seguir avanzando al grupo puntero de la parrilla.

"Si miramos atrás al impacto de la pandemia, tuvimos que dejar de fabricar coches porque nuestra fábrica estaba cerrada", dijo. "Si no haces coches no los vendes. Si no los vendes, no obtienes el flujo de dinero”.

"Sin embargo, igualmente, tenemos nuestro equipo de carreras que seguía gastando dinero. Esa tensión hizo que todo el mundo fuera muy consciente de que el modelo fundamental necesitaba ajustes”.

"Podríamos haber recortado nuestros gastos. Y podríamos haber llamado a Zak [Brown, CEO] para pedirle que nos devolviera el dinero que podía gastar. Pero entonces también tendríamos que haber sido fieles a nosotros mismos, porque tendríamos que haber sacrificado nuestras ambiciones y eso es algo que no nos gustó”.

"Lo que queremos hacer con estos cambios es tener un modelo fiscalmente apropiado para el grupo, pero también para dotar a Zak, y al equipo, para que puedan ser rápidos. Eso es lo que creo que hemos logrado”.