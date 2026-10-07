La moda de la F1 se adapta al estilo local mientras Ferrari, McLaren y Mercedes celebran Singapur

Los productos de Fórmula 1 han tendido a evolucionar lentamente, ya que se adaptan a los colores de los equipos, los patrocinadores y otros elementos de marca. Sin embargo, en los últimos tiempos, la moda ha pasado a ocupar un lugar destacado en el campeonato e, incluso, en algunos casos ha reflejado la cultura de los países que visitan tus equipos favoritos. Este fin de semana, dos de las marcas de ropa más importantes del campeonato han creado colecciones para celebrar lo que promete ser una carrera fantástica.

Tanto Puma como Adidas han creado colecciones inspiradas en la historia y la cultura de la región.

Puma ha echado la vista a toda la región

Puma ha lanzado una línea de edición limitada "Singapura" para Ferrari y McLaren, que se venderá en exclusiva en todo el sudeste asiático. Sus diseñadores han extraído referencias de toda la región, incluyendo la arquitectura sino-portugues , el batik indonesio y malasio, el tejido "Mudmee" tailandés, el brocado vietnamita, los tejidos tradicionales filipinos y los azulejos peranakan.

La colección de Ferrari presentará un acabado en "Club Red" y un tono "Shoji" pálido, y también contará con estampados peranakan con detalles florales. Llegó a las tiendas de Singapur, Malasia e Indonesia a principios de agosto, y a Tailandia, Vietnam y Filipinas dos semanas más tarde.

La colaboración de McLaren tomó un rumbo diferente, con un diseño de retazos en marrón "Espresso Brown" y negro, con motivos gráficos al estilo batik, junto con el clásico color papaya de la marca con sede en Woking. Se lanzó el 4 de agosto en Singapur y el resto de la región también empezó a comercializar la ropa a finales de ese mismo mes.

Adidas centró todo en una sola flor

Adidas y el equipo de Fórmula 1 Mercedes, por su parte, se centraron en un único símbolo: la Vanda Miss Joaquim, la flor nacional de Singapur. La colección resultante, "Vanda Bloom", utiliza los colores rosa y morado de la orquídea con detalles en blanco en múltiples diseños de ropa.

"Nuestras colecciones específicas para cada carrera son una oportunidad para conectar más profundamente con las comunidades que acogen a la Fórmula 1 cada temporada", afirmó Richard Sanders, director comercial de Mercedes. "La colección Vanda Bloom rinde homenaje a Singapur a través de uno de sus símbolos nacionales más emblemáticos, al tiempo que refleja la innovación y la excelencia en ingeniería por las que se conocen tanto el equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1 como Singapur. Estamos deseando ver cómo el equipo y nuestros aficionados dan vida a esta historia a lo largo del fin de semana de carrera".

La carrera de Singapur se caracteriza por un calor y una humedad agobiantes, por lo que adidas ha utilizado sus tecnologías CLIMACOOL y CLIMAPROOF en varias de sus prendas.

Aunque estas dos colecciones son muy diferentes, ambas rinden homenaje a lo que será un fin de semana especial. Y a medida que los equipos busquen conectar con sus aficionados y con los países que visitan, colecciones como estas cobrarán cada vez más importancia.