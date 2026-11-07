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Mini deja huella en Interlagos: séptimo tiempo y la mirada puesta en el futuro

Brillante actuación del piloto italiano en la FP1 del Gran Premio de Brasil, concluida en séptima posición pese a una preparación limitada a dos horas de simulador. También Briatore lo felicitó. Y sobre el futuro llega una confirmación: “En 2027 no correré en Fórmula 2. Nicolas Todt está trabajando para encontrar la mejor solución”.

Roberto Chinchero

Publicado: 7 nov 2026, 16:30

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Gabriele Mini aprovechó de la mejor manera la oportunidad que le concedió Alpine en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil. El piloto italiano terminó la FP1 en séptima posición, un resultado de gran relevancia teniendo en cuenta que nunca había pilotado en el circuito de Interlagos y que su preparación se había limitado a dos horas de trabajo en el simulador.

Una actuación que llega en un momento importante de su carrera, mientras su management trabaja para definir un programa que le permita mantenerse en la órbita de la Fórmula 1. Y en una fase en la que las oportunidades para mostrarse son pocas, Mini ha enviado una señal importante.

“Estoy muy contento" – contó – "el programa era un poco diferente respecto al de México. Al principio tuve que realizar nuevamente pruebas aerodinámicas, sacrificando parte del tiempo disponible. Al final, sin embargo, las vueltas que contaban seguían siendo cinco. Nunca había pilotado en esta pista, solo había hecho dos horas de simulador antes de llegar aquí”.

“Una buena vuelta, pero no la de mi vida”

El séptimo tiempo no llegó gracias a un intento especialmente afortunado. Mini construyó la actuación con una conducción muy limpia, logrando aprovechar una de las pocas oportunidades disponibles para buscar el límite del monoplaza. Era consciente de que tenía una sola vuelta disponible con el juego de neumáticos soft montado al final, y capitalizó todo cuando hacía falta hacerlo.

“Miraba el delta-time en la pantalla del coche y veía que estaba llegando una buena vuelta. La conducción era limpia, aunque todavía tenía algo de margen. Nunca conseguí apretar de verdad en la primera curva, porque siempre encontraba tráfico, coches que me adelantaban, era un poco un caos. Al final conseguí igualmente juntar una buena vuelta. No fue la vuelta de mi vida, pero sí sin duda muy limpia”.

Gabriele Mini, Alpine F1

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La referencia era el tiempo de su compañero de equipo Franco Colapinto, que Mini conocía mientras completaba su propio intento. "Después de la curva 12 miré el delta-time y entendí que estaba saliendo un buen tiempo. Sabía lo que había hecho Franco, así que tenía una referencia precisa".

Un resultado que también satisfizo a la cúpula de Alpine, empezando por Flavio Briatore. “El equipo estaba muy contento, también Flavio me felicitó. Al final, si consigues recopilar los datos que pide el equipo, devuelves el coche entero al box y además eres rápido, creo que es una sesión realmente positiva”.

El juicio de Briatore tiene un peso particular, y Mini lo sabe bien. “Flavio es muy directo, siempre va al grano. Si haces alguna tontería o cometes un error, no se anda con rodeos. Creo que ocurre lo mismo cuando haces un buen trabajo, así que aprecié mucho sus palabras. Le di las gracias, igual que di las gracias a todo el equipo, tanto por radio como en el box. Me ofrecieron una gran oportunidad”.

El futuro: “En 2027 no estaré en Fórmula 2”

La actuación de Interlagos podría revelarse valiosa sobre todo de cara al futuro. Mini ha llegado a un momento delicado de su trayectoria deportiva y, aunque sin anticipar cuál será su próximo destino, confirmó que el capítulo de la Fórmula 2 está destinado a cerrarse.

“Por el momento no puedo decir nada sobre el futuro. Mi mánager Nicolas Todt está trabajando duro para ponerme en la mejor posición posible para el próximo año. Lo único que puedo confirmar es que en 2027 no correré en Fórmula 2. Era algo que ya sabía antes del inicio de esta temporada”.

Una declaración que deja abiertos varios escenarios, pero aclara cuál es la dirección en la que el piloto italiano quiere continuar. “El objetivo es seguir vinculado a la Fórmula 1. Creo que jornadas como esta pueden ayudarme. La esperanza es que en el futuro pueda llegar la oportunidad de correr como piloto titular”.

Mini no oculta lo especial que es poder trabajar en el mismo entorno que los pilotos a los que hasta hace poco observaba sobre todo por televisión.

“Cuando sales del box y recorres el pit lane, pasando por delante de todos los equipos, al principio produce una sensación extraña. Estás acostumbrado a ver estas cosas por televisión, luego te encuentras allí, junto a campeones consagrados. Es precioso. Pero cuando entras en pista ya no piensas en todo eso, solo intentas apretar y hacerlo lo mejor posible”.

Y eso es exactamente lo que Mini hizo en Interlagos. El séptimo tiempo no representa naturalmente una garantía para el futuro, pero es un resultado que llega en el momento adecuado. En Fórmula 1 las oportunidades para los jóvenes pilotos son cada vez más limitadas, y conseguir dejar una impresión positiva en las pocas ocasiones disponibles es fundamental.

Mini hizo su parte.

Gabriele Mini, Alpine F1

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

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