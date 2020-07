Por qué hoy puede ayudar a definir la batalla por el mundial 2021

A causa de la crisis de COVID-19, la F1 decidió seguir con las reglas actuales para la temporada 2021 y retrasar el nuevo reglamento hasta 2022. Para ello, se acordó congelar el desarrollo de la mayoría de los elementos mecánicos de los coches, homologándolos.

En la primera carrera de 2020 ya se congelaron algunas piezas, y el resto de los componentes de los monoplazas se congelarán el 22 de septiembre.

Sin embargo, dentro de ese marco, los equipos pueden usar dos tokens (fichas) de desarrollo después de las fechas límite en una zona del coche que ellos elijan de una "lista de precios" que se ha incluido en el reglamento.

En esencia, el sistema de tokens está destinado a permitir que un equipo solucione un problema fundamental que, sin esa posibilidad, seguiría en su coche hasta finales de 2021, por lo que es una oportunidad que todos tienen de dar un paso adelante.

El único equipo que no puede elegir cómo usar sus tokens es McLaren, ya que cambiará de motores Renault a Mercedes. Las reglas especifican que tiene que usar ambos tokens en modificar la instalación de su motor.

"El problema con la congelación era que había un equipo que iba a cambiar de motor, McLaren", explicó el director deportivo de la F1 Ross Brawn a Motorsport.com el mes pasado. "No se puede ignorar eso, no se puede decir a alguien que no puede cambiar su motor".

“Así que tuvimos que encontrar un sistema justo que se adaptara a su necesidad de cambiar de unidad de potencia".

"También reconocemos que algunos equipos pueden tener un fallo en su coche con el que no deberían tener que convivir durante dos años. El sistema de tokens les permite ese pequeño margen para corregir lo que tenían mal”.

Brawn añadió: "Un equipo nos dijo que tenían una mala refrigeración en el monoplaza, y no podían pasar dos años así. Entonces, al darles un poco de margen, creo que hemos encontrado una buena solución".

La FIA ha nombrado tres plazos, D1, D2 y D3, para notificar cómo se utilizarán los tokens. La lista es la siguiente:

22 de julio - D1: "Notifique a la FIA la intención de modificar un HC [componente homologado], con una estimación de las partes a las que afecta y una breve descripción de los motivos".

5 de agosto - D2: "Aporte a la FIA una especificación completa de los cambios previstos de componentes homologados y cualquier otro componente afectado".

21 de septiembre - D3: "Proporcione a la FIA un esquema detallado de los cambios previstos".

Si la parte modificada no da resultado, antes de que pasen cinco carreras el equipo puede volver a la versión original, en cuyo caso tendrá que descartar la nueva. Eso evitará que los equipos aprovechen la opción de tener dos especificaciones, y jugar con ellas durante todo el año.

Aunque McLaren no tiene la misma oportunidad que sus rivales para hacer un cambio de rendimiento, el director de su equipo, Andreas Seidl, no se lamenta.

"No, no hay frustración", dijo cuando Motorsport.com le preguntó. “Al final, estaba claro que para poner en práctica todas estas acciones que firmamos durante la crisis en la que estábamos, era importante que todos los equipos se unieran y aceptaran algunos compromisos".

“Y para ser sincero, sigue siendo un milagro que haya salido así, porque al comienzo de la discusión no esperaba que pudiéramos encontrar puntos en común".

“Nosotros también teníamos que aceptar algunos compromisos. Al final, la comunicación que estamos teniendo con la FIA sobre la instalación del motor es una discusión abierta y constructiva. Está claro dónde están las limitaciones para nosotros".

“Y ahora es importante seguir con el trabajo, porque el margen de tiempo es obviamente muy justo. Pero no nos frustra".

Un punto controvertido que aún se está discutiendo es que las reglas permiten a los equipos clientes que actualmente usan piezas de 2019 actualizar a las versiones de 2020 el próximo año sin usar tokens.

Esto permitirá a Racing Point y AlphaTauri usar las cajas de cambios 2020 y otros elementos de sus respectivos socios, Mercedes y Red Bull.