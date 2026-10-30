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Fórmula 1 GP de México

México pone a prueba los turbos sin MGU-H de las unidades de potencia y Ferrari podría sacar ventaja

Por primera vez, las unidades de potencia de 2026 afrontan los 2,240 metros de Ciudad de México sin el apoyo de la MGU-H. Honda explica las dificultades relacionadas con el turbo lag y los límites de rotación del compresor, mientras que Russell señala que la decisión de Ferrari de utilizar un turbo más pequeño podría suponer una posible ventaja...

Roberto Chinchero

Publicado: 30 oct 2026, 16:06

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

El Gran Premio de México siempre ha sido una cita especial para los motoristas de la Fórmula 1. La altitud de 2,240 metros del Autódromo Hermanos Rodríguez impone condiciones de funcionamiento muy diferentes en comparación con otros circuitos, pero este año el desafío presenta una incógnita inédita. Por primera vez, las unidades de potencia de nueva generación deberán enfrentarse al aire enrarecido de la Ciudad de México sin el soporte del MGU-H, el motogenerador conectado al turbocompresor que fue eliminado por el reglamento de 2026.

Una novedad que podría tener consecuencias significativas, no solo en el funcionamiento de los motores, sino también en el equilibrio de fuerzas entre los constructores. Quien introdujo un elemento particularmente interesante fue George Russell, según el cual Ferrari podría beneficiarse de la elección de diseño de utilizar un turbocompresor de menor diámetro en comparación con la competencia.

“Pienso que será muy interesante –explicó el piloto de Mercedes–. Creo que el turbo lag será un factor importante para muchos equipos este fin de semana. No es un secreto que Ferrari tiene un turbo más pequeño en comparación con la mayoría de los demás fabricantes, por lo que probablemente tendrá una ventaja significativa en este aspecto. Aún no sabemos qué tan complicado será, pero puedo prever que no será nada sencillo”.

El compromiso entre respuesta y potencia

La elección de Ferrari podría resultar particularmente eficaz en las condiciones ambientales mexicanas. Un turbocompresor de menor tamaño presenta generalmente una menor inercia, característica que permite alcanzar más rápidamente el régimen de rotación requerido en las fases de aceleración. Una ventaja que adquiere mayor importancia con la eliminación del MGU-H, el cual hasta el año pasado permitía mantener en rotación el turbo incluso cuando la energía disponible en los gases de escape disminuía.

La otra cara de la moneda se refiere a la capacidad de garantizar caudales elevados y mantener la presión de sobrealimentación requerida en las condiciones más exigentes. Un turbo más grande puede ofrecer mayores posibilidades en términos de rendimiento máximo, pero generalmente requiere más energía para acelerar rápidamente.

La altitud introduce una complicación adicional. La menor densidad del aire obliga al turbocompresor a trabajar de manera más intensa para garantizar al motor la cantidad de aire necesaria. Es una condición que podría premiar ciertas elecciones de diseño y penalizar otras, convirtiendo a México en un banco de pruebas particularmente interesante para las diferentes filosofías adoptadas por los motoristas.

Honda: “Sin MGU-H será un desafío para todos”

Quien confirmó la magnitud del problema fue Shintaro Orihara, de Honda, quien ilustró las dificultades previstas para el fin de semana mexicano. “El año pasado contábamos con el soporte del MGU-H, mientras que este año ya no podemos confiar en este sistema. Es un desafío importante. En el pasado utilizábamos el MGU-H incluso cuando el motor estaba al ralentí para obtener una presión de sobrealimentación suficiente. Ahora ya no tenemos ese apoyo ni siquiera en esas condiciones”.

El primer problema concierne al turbo lag, es decir, el retraso en la respuesta del turbocompresor cuando el piloto demanda potencia. Una criticidad que podría emerger sobre todo en las aceleraciones a la salida de curvas lentas, donde la disponibilidad inmediata de par es fundamental.

"El turbo lag será uno de los aspectos más importantes de este circuito" –prosiguió Orihara–. "Creo que no será solo Honda la que enfrente esta dificultad. Todos los fabricantes tendrán que lidiar con el problema”.

Pero el retraso en la respuesta del turbo no es la única incógnita. En México, para compensar la menor densidad del aire, el turbocompresor debe alcanzar velocidades de rotación particularmente elevadas. Y es precisamente este aspecto el que introduce un segundo límite potencial. “Normalmente en México el turbo debe girar a velocidades muy elevadas para garantizar un flujo de aire suficiente. Aún debemos verificar la situación, pero en el peor de los casos podríamos vernos obligados a introducir limitaciones en las condiciones operativas del motor”.

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Orihara aclaró que cada turbocompresor presenta un límite máximo de rotación más allá del cual no es posible ir. Si este valor se alcanzara antes de obtener la presión de sobrealimentación deseada, el funcionamiento de la unidad de potencia tendría que adaptarse en consecuencia, con posibles repercusiones en el rendimiento. Honda, sin embargo, no espera problemas particulares basándose en el trabajo realizado en las simulaciones.

“Hemos efectuado muchas pruebas en el banco y consideramos que el impacto en el funcionamiento del motor será mínimo, si no es que nulo. Pero debemos verificarlo durante las prácticas libres. Es algo que también podría afectar a los demás constructores. Realizamos pruebas en el banco en Sakura para simular las condiciones de México, por lo que tenemos una idea de lo que podría suceder. Pero esta es la primera vez que afrontamos la altitud con esta configuración. Será interesante observar el comportamiento del turbocompresor”.

Las consideraciones de Russell abren una interrogante sobre la competitividad de Ferrari. La elección de un turbocompresor más pequeño también estuvo ligada a la necesidad de mejorar la respuesta del motor en los procedimientos de salida tras la eliminación del MGU-H. Las modificaciones reglamentarias posteriores introducidas por la FIA redujeron parte del beneficio potencial en esa situación específica, pero México podría ofrecer un contexto diferente en el cual poner en valor esa misma característica de diseño.

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