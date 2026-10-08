Mercedes usará a Russell con el paquete antiguo en Singapur tras su penalización de motor

Después de que el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmara recientemente que el equipo llevaría a cabo una prueba comparativa drástica con especificaciones diferentes para solucionar y analizar los problemas de sus actualizaciones aerodinámicas introducidas en Malasia, las asignaciones exactas de quién manejaría con el viejo paquete eran un misterio.

Ahora, mientras el paddock se prepara para el tan esperado fin de semana de carrera sprint del Gran Premio de Singapur, Mercedes ha definido oficialmente su estrategia.

El reparto en el box

Ahora, unas fotos del paddock confirman aún más que los mecánicos de Mercedes están repartiendo los paquetes aerodinámicos entre sus dos pilotos para el análisis de la información.

Si hay que dar crédito a las fotos, Kimi Antonelli utilizará el polémico paquete de actualizaciones de Malasia durante todo el fin de semana. El equipo espera claramente que mantener las piezas más nuevas, y potencialmente más rápidas, en el coche de Antonelli le dé la mejor oportunidad posible de sacar el máximo rendimiento y defender su liderato en el campeonato en el estrecho circuito urbano de Marina Bay.

Por su parte, George Russell dará un paso atrás. Russell utilizará el paquete aerodinámico más antiguo, de la especificación anterior. Las imágenes del pit lane muestran cómo se preparan activamente, uno al lado del otro, los dos distintos bajos de los monoplazas con los diferentes paquetes aerodinámicos.

Sacar lo mejor de una mala situación

Aunque equipar a un piloto con un paquete de especificaciones más antiguo durante un fin de semana de sprint pueda parecer una desventaja enorme, esta decisión tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta la penalización que Russell deberá cumplir este domingo.

Durante las últimas vueltas de la caótica carrera de Sepang, Russell sufrió un fallo catastrófico en la unidad de potencia. Debido a ese abandono ahora se ve obligado a cumplir una penalización por cambio de motor en Singapur que lo mandará a la parte inferior de la parrilla.

Salir desde la parte trasera en un circuito urbano tan estrecho, donde adelantar es notoriamente difícil, arruina prácticamente sus posibilidades de luchar por el podio basándose únicamente en su ritmo.

Consciente de esta realidad, Mercedes quiere aprovechar su fin de semana comprometido para recopilar datos comparativos fundamentales luego de que el paquete nuevo no ofreció los resultados esperados en Malasia.

Dado que el formato Sprint limita la parrilla a una única sesión de entrenamientos de 60 minutos antes de que las normas del parque cerrado inmovilicen los coches, utilizar a Russell como "conejillo de pruebas" a alta velocidad para que la escudería evalue directamente las actualizaciones fallidas de Malasia sin poner en riesgo la lucha por el título de Antonelli.