Ferrari no ve nada ilegal en la suspensión de Mercedes

La suspensión del vigente campeón Mercedes ha estado en el punto de mira en los últimos días después de que un video mostrara que la parte trasera del coche baja rápidamente en las rectas para aumentar la velocidad en línea recta.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull Racing, dijo tras el GP de Estados Unidos que el sistema de Mercedes "podría ser bastante poderoso" en las carreras que quedan de la temporada.

"Tendrá una mayor influencia en algunos circuitos que en otros", dijo Horner. "Tuvo un efecto reducido aquí (en Estados Unidos), pero en algún lugar como Yeda, por ejemplo, podría ser bastante poderoso".

Sin embargo, Horner afirmó que cree que lo que hace Mercedes está dentro del reglamento.

"No creemos que sea ilegal, no", dijo Horner. "Es algo que se ha utilizado históricamente. Lo hemos visto utilizar en el pasado".

Binotto admitió que no hay nada demasiado sorprendente en el sistema de Mercedes, y estuvo de acuerdo en que parece legal a pesar de la atención que ha recibido.

"Sinceramente, no me interesa demasiado esta discusión", dijo Binotto. "No lo sigo realmente, he oído hablar de ello".

"No veo nada malo o ilegal en ello. Quiero decir que ni siquiera me sorprende la forma en que se comporta el coche".

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El jefe de McLaren F1, Andreas Seidl, dijo que su equipo tampoco había prestado demasiada atención a la suspensión trasera del Mercedes, sino que había centrado su energía en otra cosa.

"Para ser honesto, sólo vi ayer creo que el video de Sky (TV) cuando se hizo el análisis", dijo Seidl en Austin. "Pero no hemos gastado ninguna energía todavía en este tema".

"Tenemos suficiente con centrarnos en nosotros mismos y en ejecutar un buen fin de semana de carreras".

"Así que volveremos a hablar de ello dentro de una semana, una vez que hayamos analizado esto como equipo. Y si realmente hay algo detrás o es sólo un fantasma que recorre el paddock en este momento".