Mercedes sobre las órdenes de equipo: "Habríamos hecho lo mismo si la situación hubiera sido a la inversa"

Mercedes ha revisado sus órdenes de equipo en el Gran Premio de Países Bajos y está seguro de que hacer que Kimi Antonelli adelantara a George Russell al final aseguró que lograra un doble podio en la Fórmula 1, y habría tomado exactamente la misma decisión a la inversa.

En las etapas finales de la carrera de Zandvoort, Esteban Ocon provocó un coche de seguridad virtual en la vuelta 55, con Antonelli segundo y Russell cuarto, separados por el Ferrari de Lewis Hamilton. Ambos Ferrari pararon en boxes en esa vuelta, con Antonelli entrando una vuelta más tarde, lo que promovió a Russell al segundo lugar por delante del trío.

Con neumáticos blandos más frescos, Antonelli se acercó a Russell, a quien se le indicó que dejara pasar a su compañero de equipo en Mercedes. Pese a sus reservas iniciales, Russell obedeció y pasó el resto de la carrera defendiendo el tercer lugar de ambos Ferrari. Antonelli no pudo dar caza al ganador Lando Norris y tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que Russell, con la pequeña ayuda de otro coche de seguridad virtual tardío, mantuvo a raya a los Ferrari para ser tercero.

Tras una reunión informativa del equipo el lunes, el director adjunto de Mercedes, Bradley Lord, explicó que la escudería revisó la decisión y el razonamiento detrás de ella.

"Parecía correcto, para ser sincero", dijo Lord en el Nu Silver Arrows Radio Show de Mercedes. "Una de las consecuencias curiosas de aquella bandera roja temprana fue que en realidad todos estábamos saliendo a toda prisa de Zandvoort y de hecho solo tuvimos la reunión informativa el lunes después de la carrera, en lugar del domingo inmediatamente después, porque las cosas se retrasaron y luego todo el mundo se estaba marchando y ambos pilotos estaban en la rueda de prensa y también tenían que completar todos sus compromisos.

"George, con bastante naturalidad, hizo la pregunta, simplemente puso a prueba la decisión cuando recibió la comunicación por primera vez. Pero luego entendió el panorama general, que con Kimi habíamos aprovechado la oportunidad de una parada gratis bajo el VSC.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Si George hubiera hecho la misma parada, habría caído detrás de uno de los Ferrari y habría cedido esa posición de podio de todos modos. Y entonces, en realidad, todo vuelve a lo que has hablado de antemano y a lo claro que está cómo va a operar el equipo.

"Y habíamos sido muy claros en esa reunión de estrategia del domingo por la mañana en que la situación estaba demasiado ajustada como para permitirnos perder ni un segundo con nuestros dos pilotos peleando entre sí y costándose tiempo mutuamente.

"Así que eso sentó las bases para la decisión. Y creo que es justo decir que, si hubiera sido al revés, habríamos hecho exactamente lo mismo para darnos la mejor oportunidad de terminar P2 y para darle al coche en tercera posición, de nuevo, aire limpio y la mejor oportunidad de mantener también la posición."

También se consideró que Antonelli diera a Russell el rebufo y el Modo Adelantamiento —similar al DRS de la generación anterior de reglas—, pero Mercedes optó por no hacerlo debido a la falta de ventaja que proporcionaría al piloto británico, además del alto riesgo de que saliera mal.

"Tuvimos la conversación y hubo algo de debate", explicó Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes. "Al final, decidimos que no es una ganancia enorme en términos de tiempo por vuelta allí.

"Son dos décimas. Y es justo decir que esas dos décimas están en la recta. Así que probablemente ese sea el lugar en el que vas a ser vulnerable.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"También había cierta preocupación por que los coches se enredaran si intentábamos hacer algo ingenioso que no habíamos ensayado. Pero dado que no supone una enorme cantidad de tiempo por vuelta y velocidad en ese circuito, sentimos que en realidad sería mejor darle a George aire limpio [y] que Kimi simplemente se alejara.

"Esa es probablemente la mejor oportunidad de George de conseguir una buena salida y una buena frenada, porque en última instancia no puedes seguir a estos coches a dos décimas. Así que la forma en que un Ferrari habría podido pasarlo habría sido si ganaba mucho terreno saliendo de la última curva o si apuraba muchísimo la frenada."

Shovlin elogió plenamente a Russell por su defensa en las vueltas finales para asegurar un doble podio para Mercedes y ascender al segundo puesto en el campeonato de pilotos, empatado a puntos con Hamilton pero por delante en el desempate por número de victorias.

"Sinceramente, es un esfuerzo realmente impresionante de George. Quizá ni siquiera le habrías dado un 50-50 de probabilidades de contener a ambos. Había una buena posibilidad de que uno de ellos lograra pasar", dijo Shovlin.

"Quizá tuvimos algo de suerte con ese VSC, que simplemente le quitó presión durante una vuelta o dos y él pudo gestionar sus niveles de energía."