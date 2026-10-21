Fórmula 1 GP de Singapur

Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”

Mientras el exigente calendario de la F1 pasa factura al cuerpo humano, Mercedes tuvo que recurrir a sustitutos para las paradas en boxes

Benjamin Vinel

Publicado: 21 oct 2026, 11:44

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Mercedes reveló que algunos de sus integrantes del equipo de boxes en el Gran Premio de Singapur estaban realizando sus primeras paradas en boxes carreras de Fórmula 1 en 15 años.

La F1 completó recientemente el primero de sus (provisionalmente) tres tripletes para cerrar la temporada 2026 de 23 carreras, con una exigente secuencia Azerbaiyán-Malasia-Singapur.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, salió del triplete sin victorias, aunque con una ventaja ampliada sobre su compañero de equipo y actual escolta George Russell en la clasificación, de 81 puntos a 102. Mientras tanto, Ferrari ha superado por poco en puntos a las Flechas de Plata, pero sigue a 134 puntos en el campeonato de constructores.

En ese contexto, Mercedes busca mantener su nivel operativo, incluso mientras los integrantes de su equipo sufren las condiciones de trabajo.

"Obviamente, como equipo, está el panorama del campeonato de pilotos, pero más importante aún, hemos perdido terreno con Red Bull y con Ferrari en los últimos dos eventos en el campeonato de constructores", dijo el subdirector del equipo, Bradley Lord, al Nu Silver Arrows Radio Show. "Hay una ventaja saludable, pero absolutamente nada está definido, y solo tenemos que centrarnos en llevar los dos coches a la meta lo más arriba posible. Quiero decir, eso suena muy banal, pero es nuestro trabajo cada fin de semana de carrera.

"También diría que mantener ese tipo de eficacia operativa y fluidez que hemos visto durante el último triplete, probablemente las tres carreras más exigentes en cuanto a condiciones en el garaje, temperatura, humedad y todo lo demás. En Singapur, incluso con cambios en el equipo de boxes —ya sabes, teníamos gente en el equipo de boxes que no había hecho una parada real en 15 años, que entró como reemplazo por lesiones y cosas así— fuimos el equipo más rápido en el pitlane, logramos la parada más rápida por segundo fin de semana consecutivo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Eso simplemente muestra el nivel al que el equipo está trabajando operativamente, y eso es realmente alentador de ver cuando llegas a la parte realmente dura, el verdadero desgaste del final de la temporada: viajes largos lejos de casa, lejos de la familia. Simplemente operando a un nivel increíblemente alto. Fue todo un motivo de orgullo para el equipo en el garaje y para el grupo de paradas en boxes estar clavando realmente esas paradas en cada carrera que podemos".

El rendimiento de Mercedes en las paradas en boxes no ha tenido comparación hasta ahora esta temporada, ya que realizó el cambio de neumáticos más rápido en ocho de los 17 grandes premios (medido por el tiempo empleado en el pitlane).

Ferrari y Audi comparten el segundo lugar con tres mejores tiempos cada uno. En el otro extremo, la nueva escudería Cadillac entró en el top 10 solo en el Gran Premio de Canadá, con la sexta parada en boxes más rápida, y en Italia, donde solo se realizaron nueve paradas en boxes.

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