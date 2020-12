Wolff: Mercedes no debe dejarse llevar por la actuación de Russell

Wolff insistió en que Lewis Hamilton sigue siendo el referente y destacó el papel que el siete veces campeón del mundo ha desempeñado en la construcción del equipo y el desarrollo de sus coches desde que se unió en 2013.

El rendimiento de Russell en Sakhir, donde perdió una probable victoria ante una confusión del equipo en la parada en boxes y más tarde por un pinchazo, ha llevado inevitablemente a sugerir que Mercedes podría no necesitar a Hamilton en el futuro.

"Creo que Lewis Hamilton gana mucho, y muchos títulos, porque es el mejor piloto en el mejor coche en este momento", dijo Wolff.

"Y somos muy humildes al respecto, porque no es un hecho que le proporcionemos el mejor coche".

"Y por eso tenemos una influencia positiva cuando el coche funciona bien para ser parte de su éxito, y tenemos una influencia negativa cuando nuestro coche no funciona".

"Así que nunca es un piloto el que marca la diferencia y nunca es el coche el que marca la diferencia, es la combinación de los dos. Lewis sigue siendo el referente, es el mejor piloto que existe".

"Lo ha demostrado con sus múltiples récords. Y no debemos dejarnos llevar en este momento por un fenomenal manejo de un chico nuevo que tiene un brillante futuro en la F1. Lewis sigue siendo el referente".

Wolff agregó que había tratado de ayudar a Russell sobre las expectativas puestas para su primera carrera con Mercedes.

"Al decir que no esperamos nada mejor que el top cinco o el top cuatro, quería quitarle presión", dijo. "Porque la verdad es que no está en una pelea por el campeonato".

"Nuestro equipo ya lo ha hecho, y esto se trata de aprender, trabajar en un nuevo entorno, y tener un poco más de presión. Creo que la presión fue tan enorme el viernes que sentimos que quitarle un poco sería bueno. Creo que nos confirmó [en la carrera] su potencial".

Wolff insistió en que el desempeño de Russell no sería usado como palanca en las negociaciones salariales con Hamilton.

"Son dos cosas diferentes. Lewis lleva ocho años en el equipo, hemos tenido grandes éxitos en el pasado. Es un miembro del equipo".

"Y ya lo dije antes, no podemos permitir que los eventos de este fin de semana interfieran o cambien ninguna de nuestras negociaciones".

"Creo que no sería justo para él. Y no sería justo contra nosotros, porque podría haber sido al revés. Y un fin de semana de carreras en el que George no hubiera estado a la altura".

"Y no creo que dijera, 'espera un minuto, esto es una ventaja para mí. Nuestra relación va mucho más allá de eso".

Related video