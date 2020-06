El equipo Mercedes realizó este martes la primera de dos sesiones de pruebas con el monoplaza W09, que tienen como objetivo permitir que Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y los integrantes de la escudería estiren los músculos antes del arranque de la temporada 2020 en Austria, pero también para comenzar la adaptación a los nuevos protocolos de seguridad instaurados en la categoría por la pandemia Covid-19.

Mientras Bottas rodaba con el monoplaza de la temporada 2018, dadas las restricciones de la FIA de test con los vehículos de la campaña actual, el jefe de la escudería, Toto Wolff, habló sobre los retos que representará el nuevo calendario para los integrantes de los equipos.

“Será pesado para todos nosotros haciendo tres fines de semana consecutivos de competencia; no pudiendo ir a casa, pero es por estas circunstancias especiales”, dijo Wolff a la televisora Sky F1.

La temporada 2020 tiene, hasta el momento, ocho fechas confirmadas en Europa, con carreras dobles en Austria y Gran Bretaña, y a la espera del acomodo de las competencias fuera de este continente. Bajo la nueva programación habrá dos ocasiones con tres fines de semana consecutivos de carreras, y entre las ocho competencias apenas dos fines de semana de descanso.

Otro de los puntos clave es que las primeras carreras serán sin público.

“Al menos sabemos que volveremos a competir durante los próximos meses”.

“Es un calendario europeo sólido, y todos en Brackley y Brixworth están contentos de que finalmente podamos volver a la pista. Nos encanta la competencia y nos perdimos de ello”.

"Es un desafío. Todos somos conscientes de por qué es así (carreras sin público), pero creo que se lo debemos a nuestros fanáticos para darles carreras y un buen espectáculo”.

Para el austriaco, el retraso en el arranque de la temporada, originalmente pactado para Australia el 15 de marzo, le dio una nueva motivación comparado con lo que sentía meses atrás.

"Cuando salimos a competir en Australia no lo esperaba, porque llevaba seis temporadas tan intensas peleando por los campeonatos mundiales, de modo que el agotamiento mental todavía estaba allí".

"Cuando se canceló no sabíamos lo que sucedió, y ahora estoy muy feliz, porque en este tiempo nos ha faltado la F1 y tengo muchas ganas de volver a la competencia”.

“Lamentablemente no habrá muchos fanáticos, y no muchos medios, pero se ha reducido a lo que más me gusta, y esa es la competencia".

Cambio de jerarquía

Respecto a lo que se puede esperar en cuanto a los niveles de los equipos en este arranque, Wolff dijo que era imposible predecir cómo ha cambiado el equilibrio competitivo desde las pruebas de invierno.

“El tiempo para trabajar con los automóviles es muy limitado, apenas hemos tenido cinco semanas para poder hacer algo. Por supuesto, trataremos de mejorar. Tal vez llevemos una actualización que, de todos modos, estaba planificada para esta época del año”.