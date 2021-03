Mercedes remontará pese a los problemas, asegura Vettel

Mercedes vivió un fin de semana bastante complicado en los test de Bahrein, con problemas de fiabilidad y dificultad de sus dos pilotos para encontrar un buen equilibrio en el coche.

Al final de la pretemporada, Mercedes había sido el equipo que había completado la menor cantidad de vueltas , y entre Hamilton y Bottas habían sumado solo 1645 km durante los tres días. Si se compara eso con AlphaTauri y Alfa Romeo, que hicieron 2284 km cada uno, o con Red Bull, que hizo 1997 km, la escudería alemana parece haber empezado con mal pie.

La situación de Mercedes contrastaba considerablemente con las pretemporadas de años anteriores, donde eran los que más rodaban, no sufrían problemas y completaban su preparación de manera casi perfecta.

A pesar de que Mercedes dice estar detrás de Red Bull en este momento, Vettel no tiene dudas de que el fabricante germano volverá a la pelea en la primera carrera, a finales de este mes, en el GP de Bahrein.

"Probablemente sea justo decir que Mercedes no tuvo el milagro del kilometraje que tuvo en los últimos años", explicó Vettel, que este año se cambió al equipo cliente de Mercedes, Aston Martin.

“Pero estoy seguro de que estarán bien en la primera carrera. Y Red Bull está haciendo lo que se supone que debe hacer: plantar batalla. Así que creo que será de Mercedes o Red Bull".

Vettel no es el único rival de Mercedes convencido de que los de las Flechas de Plata van a estar ahí a pesar de su difícil comienzo en los test de invierno. El piloto de Williams, George Russell, que es junior de Mercedes, tampoco tiene dudas de que no se encuentran en una situación tan mala como algunos sugieren.

"Realmente no he mirado mucho a los chicos de arriba, pero les he preguntado cómo van las cosas", dijo Russell. "Son Mercedes. Van a estar bien. Estoy bastante seguro de eso".

Vettel también padeció los problemas de fiabilidad de Mercedes, después de sufrir un problema en la caja de cambios y un fallo del turbo durante su debut con Aston Martin en Bahrein.

Aunque esas piezas fueron suministradas por Mercedes, dijo que es posible que los problemas no hayan sido del todo culpa de su proveedor.

"Es cierto que la unidad de potencia es la unidad de potencia de Mercedes y la caja de cambios es suministrada por Mercedes, pero está instalada en nuestro coche, por lo que hay muchos componentes que se mezclan de alguna manera", analizó Vettel.

"Para ser sincero, en este momento no sé dónde estaba el origen del problema, tenemos que llegar al fondo de la cuestión. Al final, será más de un lado o del otro, pero no importa. Hay que arreglarlo y abordarlo".

"Pero, como dije, obviamente es cosa de los dos equipos porque aunque pongamos en nuestro coche piezas de otro fabricante, nos corresponde a nosotros instalarlo en nuestro monoplaza y hacerlo funcionar".