Mercedes: Red Bull exagera al cuestionar la sanción de la FIA

Red Bull fue sancionado con una multa de siete millones de dólares y una reducción del 10 por ciento en su asignación de pruebas aerodinámicas para los próximos 12 meses después de que la FIA encontró que había violado el límite presupuestario en casi dos millones de dólares.

El jefe de Red Bull F1, Christian Horner, dijo que el equipo había aceptado la sanción propuesta por la FIA a regañadientes, citando factores atenuantes, pero calificó la sanción de "draconiana" debido al impacto en el desarrollo de su coche tanto para 2023 como para 2024.

Significa que Red Bull sólo obtendrá el 63% del tiempo de pruebas en el túnel de viento que el equipo que terminó séptimo en el campeonato de este año disfrutará el próximo año. Sus principales rivales, Ferrari y Mercedes, obtendrán el 75% y el 80%, respectivamente, en caso de que se mantengan en la segunda y tercera posición de la clasificación.

Horner afirmó que la falta de pruebas aerodinámicas podría valer entre 0,25 segundos y medio segundo en términos de rendimiento.

Pero el director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, consideró que la magnitud de la penalización "no es mucho más de lo que perderías si estuvieras un puesto más arriba en el campeonato".

"No es tan grande como la penalización si tu posición es dos puestos más alta", dijo Shovlin durante la conferencia de prensa de la FIA del sábado antes del Gran Premio de México.

"Así que creo que describirlo como draconiano es una exageración.

"Reducir el número de salidas sí que limita tu libertad a la hora de desarrollar un concepto, pero ahora estamos en una normativa razonablemente bien explorada. Pero definitivamente hay que ser más eficiente".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Shovlin señaló que si el 10% del tiempo en el túnel de viento valiera realmente medio segundo, entonces "un equipo de la parte trasera de la parrilla tendría una ventaja de tres segundos con respecto al de la parte delantera, y ese no es el caso". El equipo que termine 10º en el campeonato de este año obtendrá el 115% del tiempo del túnel de viento respecto al séptimo del año que viene.

"Depende de lo bien que se tomen las decisiones a lo largo del año", dijo.

"Yo habría pensado que lo que te costará de forma realista es una décima, quizá dos décimas en el extremo superior”.

Preguntado sobre cuántas carreras en el túnel de viento le costaría a Red Bull la caída del 10%, Shovlin pensó que "sólo serían unas cuatro o cinco tandas de simulación”.

"No sé el número exacto, no lo he calculado", dijo.

"Donde sería costoso es si has elegido un concepto incorrecto y necesitas dar marcha atrás, es quitar esa libertad para explorar diferentes vías".

La severidad de la sanción ha sido cuestionada por varios equipos, incluyendo Ferrari, que dijo que tendría un impacto "muy limitado" en Red Bull, mientras que el director del equipo McLaren, Andreas Seidl, dijo que no creía que la sanción se ajustara a la infracción.

En la rueda de prensa, el jefe del equipo Alfa Romeo, Frederic Vasseur, consideró que el mayor castigo para Red Bull era "en términos de imagen", y se mostró tímido sobre el impacto de la sanción deportiva.

"Si hablamos de decisión o sanción técnica o deportiva, para mí es un poco diferente", dijo.

"No estoy seguro de que estemos haciendo medio segundo con el 10% de la asignación. O tal vez somos muy estúpidos".