Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Austria

Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"

La familia de Niki Lauda se unió a Mercedes en el Red Bull Ring antes del Gran Premio de Austria

Lydia Mee
Publicado:
Jorge Lorenzo con Niki Lauda, Mercedes y Toto Wolff, Director Ejecutivo (Negocios), Mercedes AMG

Siete años después del fallecimiento del tricampeón de Fórmula 1 y presidente no ejecutivo de Mercedes Niki Lauda, su familia se ha unido al equipo de Brackley en el Red Bull Ring antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana.

Mercedes confirmó la visita a través de sus canales en redes sociales, compartiendo imágenes del hijo de Lauda, Mathias, y de su nieto, Lennon, junto a la famosa gorra roja y los auriculares del piloto austriaco.

"Un legado que sigue vivo. Especial tener a la familia de Niki con nosotros en su carrera de casa," escribió el equipo en la plataforma de redes sociales X.

Lauda, quien falleció en 2019, se desempeñó como presidente no ejecutivo de Mercedes y fue una parte clave del éxito del equipo en la era turbo híbrida. También fue fundamental para convencer a Lewis Hamilton de unirse al equipo desde McLaren antes de la temporada 2013.

Más de la F1 :

Tras su fallecimiento, su característica gorra roja fue colocada permanentemente en el garaje de Mercedes junto a sus auriculares como homenaje a la leyenda de la F1. Además, se ha incluido una única estrella roja en la decoración de Mercedes como otro guiño a Lauda.

 

"Genial ver a la familia Lauda por el paddock. El hombre fue una leyenda después del accidente que le causó quemaduras masivas," comentó un aficionado en la publicación, que ya había acumulado más de 45.000 visualizaciones en el momento de escribir estas líneas.

"Que todo el equipo Mercedes honre este legado este fin de semana," comentó otra persona, mientras que otro aficionado añadió: "¡Ojalá Mercedes pueda hacer sentir orgullosa a la familia Lauda este fin de semana con una victoria!"

Otras reacciones incluyeron: "Un legado legendario que sigue inspirando a todo el paddock cada día. Tener a la familia de Niki con el equipo en Austria hace que este fin de semana de carreras sea profundamente significativo," y "El espíritu de Niki Lauda correrá para siempre profundamente por las venas de las Flechas Plateadas. Increíblemente especial tener a su familia junto a la pista en Spielberg para su carrera de casa."

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Cómo los pilotos ganaron a la FIA la pelea por los puntos de penalización en la F1

Top Comments
More from
Lydia Mee

Montoya advierte de posibles enfrentamientos entre compañeros de equipo en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Montoya advierte de posibles enfrentamientos entre compañeros de equipo en Austria

Katherine Legge estalla contra F1 Academy: “segrega” a las mujeres y frena su ascenso

F1 Academy
F1 Academy
Katherine Legge estalla contra F1 Academy: “segrega” a las mujeres y frena su ascenso

El padre de Lewis Hamilton subasta su millonaria colección de coches clásicos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
El padre de Lewis Hamilton subasta su millonaria colección de coches clásicos
More from
Niki Lauda

El primer título de F1 de Niki Lauda hace 50 años, en sus propias palabras

Fórmula 1
Fórmula 1
El primer título de F1 de Niki Lauda hace 50 años, en sus propias palabras

La leyenda de Lauda, recordada mientras Ferrari y Puma corren en Italia

Sponsored
Sponsored
GP Países Bajos
La leyenda de Lauda, recordada mientras Ferrari y Puma corren en Italia

Ferrari revela una decoración especial para Monza en homenaje a Niki Lauda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ferrari revela una decoración especial para Monza en homenaje a Niki Lauda
More from
Mercedes

Russell califica de una "amenaza real" a McLaren para el GP de Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Russell califica de una "amenaza real" a McLaren para el GP de Austria

Antonelli domina el viernes en Austria, con Colapinto fuera del top 15 y más problemas para Checo Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Antonelli domina el viernes en Austria, con Colapinto fuera del top 15 y más problemas para Checo Pérez

Hasta qué punto están realmente preocupados los rivales de Ferrari por su progreso y la mejora de su motor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Hasta qué punto están realmente preocupados los rivales de Ferrari por su progreso y la mejora de su motor

Últimas noticias

Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Mercedes recibe a la familia de Niki Lauda en el GP de Austria: "Un legado que sigue vivo"

Cómo los pilotos ganaron a la FIA la pelea por los puntos de penalización en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Cómo los pilotos ganaron a la FIA la pelea por los puntos de penalización en la F1

Por qué Red Bull tuvo problemas “irregulares” en el estreno de su paquete de evoluciones en Austria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Por qué Red Bull tuvo problemas “irregulares” en el estreno de su paquete de evoluciones en Austria

WRC Grecia 2026: Thierry Neuville termina una jornada implacable con una ventaja mínima

WRC
WRC WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia 2026: Thierry Neuville termina una jornada implacable con una ventaja mínima