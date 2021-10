Mercedes: Los problemas de motor no son por salida de Cowell

El equipo campeón del mundo afronta un complicado final de temporada 2021, con los quebraderos de cabeza que le suponen sus unidades de potencia y teniendo que hacer malabarismos con la durabilidad de sus motores de combustión interna (ICE).

Valtteri Bottas ya está en su sexto ICE de la temporada, y Mercedes dice que no hay garantías de que Lewis Hamilton pueda llegar al final de la temporada sin necesidad de instalar un quinto.

Porque aunque una sanción en parrilla es reparable y se puede remontar, Mercedes teme que si el motor falla durante una carrera el mundial se esfume por completo.

La situación a la que se enfrenta Mercedes con la fiabilidad es una de las más difíciles que ha sufrido en la era turbo híbrida, y llega en un momento en el que no cuenta con uno de los genios clave de su éxito en los últimos años.

Porque Cowell, que dirigió la división de trenes motrices de alto rendimiento de Mercedes y ayudó a crear sus motores de F1 que han sido siempre la referencia, dejó la compañía a mediados del año pasado.

Ha habido rumores de que los problemas de Mercedes han empeorado debido a la ausencia de Cowell, pero el jefe del equipo, TotoWolff, insiste en que eso no es cierto.

Porque dice que el sustituto de Cowell, Hywel Thomas, tiene una gran experiencia tras haber trabajado como parte del equipo de motores de Mercedes desde 2004.

Hablando sobre la situación, Wolff dijo: "La fuerza de nuestra organización es su profundidad. Andy es claramente una personalidad excepcional que contribuyó mucho en su día, pero también lo es Hywel, y todos los demás".

"Tengo un 100% de confianza en la estructura que tenemos actualmente. Los desarrollos de motores no son algo que suceda de la noche a la mañana. Lleva un largo tiempo de espera cuando las cosas van bien o mal".

"Andy fue una gran parte de nuestro éxito pasado, pero también lo fueron Hywel y todos los demás. Así que no creo que se pueda relacionar con uno de los líderes que ha decidido dejar el equipo. Todavía sigue siendo un punto fuerte que haya tanta profundidad dentro de la organización".

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport and Andy Cowell, Managing Director, Mercedes AMG High Performance Powertrains Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A pesar de la confianza en la división de motores actual de Mercedes, Wolff admitió a principios del fin de semana del GP de Estados Unidos que estaba pasando por un momento difícil, especialmente porque tenían que suministrar unidades de potencia a tres equipos clientes, así como a su escudería oficial.

"Creo que se puede ver que estamos sufriendo este año con la fiabilidad", dijo Wolff. "Vamos con el que creo que es el sexto motor para Valtteri, y no es algo que elijamos hacer".

"Al contrario, estamos tratando de descubrir la causa de los problemas, y no los hemos entendido completamente. Creo que ahora estamos un paso más cerca [de Red Bull], por lo que no siempre es fácil tener motores al 100%. Nos estamos aferrando a la vida para suministrar a todos los clientes, y eso no es trivial".