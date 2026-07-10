Ferrari puede tener opciones por el título si Mercedes sigue fallando, avisa Davidson
Anthony Davidson cree que los problemas de fiabilidad de Mercedes podrían darle a Ferrari una oportunidad real de luchar por el campeonato.
El expiloto de Formula 1 Anthony Davidson cree que los crecientes problemas de fiabilidad de Mercedes han dado a Ferrari una vía viable hacia el campeonato, sugiriendo que el equipo de Maranello puede confiar en su maquinaria "a prueba de balas".
Davidson evaluó el panorama del campeonato después de la novena ronda de la temporada 2026, el Gran Premio de Gran Bretaña, donde ganó Charles Leclerc, de Ferrari. El piloto monegasco estuvo acompañado en el podio por George Russell, de Mercedes, en segundo lugar y su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, en tercero.
El piloto de Mercedes y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, parecía encaminado a luchar con Leclerc por la victoria en Silverstone. Pero un protector de rueda desprendido lastró su carrera. Mientras lidiaba con su coche dañado, luchando por mantenerlo en pista, el italiano terminó 15º tras una penalización por exceder los límites de pista.
Como resultado, Russell está ahora a solo 25 puntos de su compañero de equipo en la clasificación. Hamilton y Leclerc le siguen en tercer y cuarto lugar en el campeonato, a siete y 46 puntos de Russell, respectivamente.
"George Russell está a una victoria de carrera en puntos por detrás, son 25 puntos", explicó Davidson en el Sky Sports F1 Show. "Los problemas de fiabilidad deben ser más que una preocupación para Mercedes.
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
"Y Ferrari como equipo debe estar pensando: 'Bueno, incluso si no tenemos el coche más rápido, quizá podamos confiar en esto durante el resto de la temporada'. Porque hasta ahora han sido a prueba de balas".
Aunque Mercedes ha ganado siete de los primeros nueve grandes premios de esta temporada, tanto Russell como Antonelli han sufrido abandonos. Russell abandonó desde el liderato del Gran Premio de Canadá por un problema de batería y Antonelli se vio obligado a retirarse desde la segunda posición en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya debido a un apagón eléctrico y un fallo de motor.
Ferrari aún tiene trabajo por hacer en el campeonato de constructores. Mercedes lidera con 333 puntos y el equipo dirigido por Fred Vasseur le sigue en segundo lugar con 255 puntos. McLaren ocupa el tercer lugar con 179 puntos.
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