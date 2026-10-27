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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Mercedes y las primeras señales positivas de las novedades, pero Wolff destaca que Antonelli es la diferencia
El paquete presentado en Sepang por Mercedes empieza a dar buenos resultados allí donde se necesita carga aerodinámica, pero aún tiene algunos aspectos que hay que pulir. Wolff elogia a Antonelli: lo considera capaz de superar los límites que impone el monoplaza, tal y como vimos en Austin.
Giacomo Rauli
Publicado: 27 oct 2026, 21:05
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Antonelli nos tiene acostumbrados a lo mejor. La victoria en Austin, conseguida el pasado fin de semana, se ha acogido como el último gran paso hacia la conquista del título mundial, que ya está al alcance de la mano y podría hacerse suyo en Ciudad de México. Pero la conseguida en el Circuito de las Américas podría ser el verdadero hito de su temporada.
Toto Wolff, encantado el sábado por la inesperada pole conseguida por el piloto de Bolonia y aún más animado por el regreso a la victoria, también a cargo de Antonelli, al día siguiente, no dudó en calificar el éxito en Texas como la mejor carrera disputada hasta ahora por el talentoso italiano.
"En cuanto a Kimi, obviamente, lo más importante es que, en mi opinión, ha disputado su mejor carrera hasta la fecha. Ha conseguido salir con un neumático menos eficaz y luego gestionar la situación en todo momento de la carrera".
Lo que ha llevado al director técnico austriaco a definir así la victoria de Kimi es también la imperfección momentánea que afecta al W17. El nuevo paquete de actualizaciones introducido en Sepang ha sido objeto de numerosos análisis tras haber dado varios quebraderos de cabeza en pista.
Mercedes parece haber encontrado el camino adecuado, pero aún quedan detalles por pulir. Y así, según Wolff, habría sido Kimi quien llevó al W17 más allá de sus límites actuales.
"Por lo demás, el campeón —que aún no es campeón, pero que ha demostrado unas cualidades excepcionales— ha hecho algo extraordinario. Por eso creo que ha rendido por encima del potencial del coche. Quizá sea un poco exagerado decirlo, pero creo que su estilo de conducción encaja a la perfección con el coche. También lo vimos en la clasificación, cuando, en su última vuelta, podría haber ganado aún una o dos décimas y media".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images
Como ya se ha dicho, el equipo de Brackley parece haber encontrado la manera de sacar más partido a las novedades. La carga aerodinámica que buscaban los ingenieros está ahí, y se nota sobre todo en las curvas rápidas. Pero aún hay que dar pasos adelante, porque en las curvas lentas las cosas todavía no están a punto y el margen para aprovechar las nuevas características del W17 sigue siendo estrecho.
"Creo que la actualización que hemos introducido en el coche es difícil de aprovechar. Cuando lo hayamos analizado todo, intentaremos repasar cada decisión que hemos tomado y relacionarla con la falta de rendimiento del viernes y con el rendimiento relativamente mejor del sábado y el domingo. La noticia positiva, al menos, es que el coche funciona. Ahora se trata de ampliar el margen de funcionamiento".
"Creo que una actualización acertada es la que introdujimos en Montreal: la montas en el coche, el piloto te dice que funciona y puedes percibir sus efectos de inmediato. La mejora ofrece los resultados esperados en el ámbito en el que se ha centrado el desarrollo, ya sean curvas de alta o baja velocidad. Esta mejora, en cambio, al principio no funcionó".
Las dificultades de puesta a punto han resultado importantes y han supuesto varios quebraderos de cabeza para pilotos y equipos. Pero haber encontrado el camino a seguir es una buena noticia de cara al futuro: la base actual del W17 debería ser la que se utilice para el W18, el monoplaza de la próxima temporada.
"Creo que, por el momento, estamos siguiendo el mismo enfoque también con la actualización. Nuestros datos nos indican que el coche dispone de la carga aerodinámica necesaria y también nos señalan dónde se encuentran los puntos débiles. Esta, por otra parte, ha sido la dirección que hemos seguido en el desarrollo durante los últimos tres meses y medio. Por lo tanto, continuaremos por este camino, intentando corregir los elementos que no funcionan como deberían".
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