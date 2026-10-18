Fórmula 1 GP de Singapur

Mercedes revela por qué descartó el alerón Macarena hace más de un año

El director técnico adjunto de Mercedes, Simone Resta, revela que el equipo evaluó el concepto de alerón trasero rotatorio hace más de un año

Alex Harrington

Publicado: 18 oct 2026, 11:49

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El equipo Mercedes de Fórmula 1 evaluó construir su propio alerón trasero Macarena mucho antes de que se lo viera rodar en un circuito en manos de un rival. Pero, según el director técnico adjunto Simone Resta, decidió no seguir adelante con ello.

El alerón rotatorio, cuyo flap principal gira cuando un auto pasa al modo de recta, se ha convertido hasta ahora en una innovación muy visible en esta era actual del reglamento. Ferrari fue el primero en poner en pista la idea, que fue bautizada como alerón Macarena, y Red Bull llevó su propia versión a Miami. McLaren, al que hemos visto probar el suyo, ha dicho quePor qué McLaren ha sido cauteloso para introducir su alerón trasero rotatorio de F1.

Mercedes es el único de los cuatro equipos de punta que todavía no ha mostrado interés en un diseño de ese tipo. Ahora, Resta explicó por qué en el último episodio del propio Nu Silver Arrows Radio Show del equipo.

"Probablemente voy a decir algo que no habíamos compartido antes: teníamos este tipo de alerón en nuestra mesa de diseño hace algo más de un año", dijo Resta. "Hemos estado evaluando este concepto con bastante detalle y claramente ofrece un beneficio en reducción de resistencia, pero también viene acompañado de una reducción de carga aerodinámica en cada sesión en la que se utiliza el Modo Recta.

"Y es algo que evaluamos. Es algo que nunca sentimos que, en el balance, fuera el mejor compromiso general, digamos, como para que valiera la pena, digamos, invertir en términos de desarrollo y también fabricar componentes, etc. Pero eso no significa que la misma conclusión sea válida para siempre y podríamos revisar nuestra visión y nuestra posición de cara al futuro.

"Así que somos, por supuesto, humildes, revisando cada solución que existe, evaluando si hay algo interesante para nosotros que podamos tomar y manteniendo este proceso iterativo hacia adelante".

Mercedes lidera sin él

Mercedes se las ha arreglado sin el alerón hasta ahora. El equipo lidera el campeonato de constructores con 578 puntos, 134 por delante de Ferrari, y Kimi Antonelli tiene 102 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell al llegar a la semana de carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

El foco, sin embargo, está puesto en llevar la nueva actualización a ambos autos después de que anteriormente se repartiera entre los pilotos en Singapur. Antonelli utilizó la nueva mejora, mientras que Russell probó la versión anterior. El jefe de equipo Toto Wolff confirmó desde entonces que los nuevos componentes se verán en ambos autos en la carrera estadounidense.

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