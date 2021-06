Mercedes aún planea llevar mejoras para su coche 2021

Aunque el jefe del equipo, Toto Wolff, dijo después de su derrota en el Gran Premio de Estiria del pasado fin de semana que el enfoque de desarrollo de la escudería estaba totalmente centrado en las normas de 2022, ha aclarado que eso no significa que los desarrollos del actual W12 se hayan detenido por completo.

El director técnico, James Allison, ha revelado que Mercedes todavía tiene mejoras que han estado en desarrollo durante algún tiempo, además de que la división de motores del fabricante alemán también está estudiando qué ajustes puede hacer a la gestión de la unidad de potencia para ayudar.

En declaraciones al podcast F1 Nation, Allison dijo: "Tenemos un número razonable de cosas que van a hacer que nuestro coche sea más rápido en las próximas carreras, y esperemos que sean suficientes".

Cuando se le preguntó cómo contrastaban sus declaraciones con los comentarios de Wolff sobre que no habría más mejoras en el coche actual, Allison dijo: "No creo que esas dos cosas estén en desacuerdo. Y no creo que Toto haya dicho precisamente eso".

"Lo que Toto señala es que el reglamento del año que viene es un asunto grande y complejo, y que exige una gran cantidad de nuestra atención. Así que la mayor parte de la atención de nuestra fábrica se ha centrado en el próximo año, en el descubrimiento del rendimiento para 2022".

"Pero eso no significa que no haya cosas que sigan en la cadena de producción desde antes de ese cambio de enfoque. Y además, no es toda la fábrica, solo somos una de las dos fábricas, también está la de los motores y hay un poco más por venir también de ellos".

"Así que hay algún cambio aerodinámico más a la vista. Un poco en la unidad de potencia, esperamos, en el lado de la entrega de potencia, y solo algunas cosas que no están tan ordenadas como nos gustaría, que todavía tenemos la oportunidad de poner en marcha mientras esta temporada está todavía muy viva y caliente".

Allison añadió que el reto de Mercedes de encontrar mejoras de rendimiento con su coche actual se había hecho más difícil por las nuevas reglas del fondo para este año, que habían recortado la carga aerodinámica.

"Desde que se introdujeron los cambios en la normativa aerodinámica para el cuidado de los neumáticos, nos ha resultado tremendamente difícil encontrar el tipo de aumento de rendimiento que teníamos antes de esas normas", explicó. "Así que eso nos ha complicado la vida más de lo que deseábamos".

Allison también reveló que la "extraña" configuración de la que habló el jefe de ingeniería en pista Andrew Shovlin este fin de semana estaba relacionada con un aspecto mecánico destinado a mejorar el rendimiento del coche tanto en una sola vuelta, como en tandas largas.

"Probablemente fue una expresión un poco pintoresca por parte de Shov", dijo sobre la palabra "loca". "Es un poco diferente a cómo solemos llevar el coche, mecánicamente. Aerodinámicamente era muy similar, la altura de conducción era muy similar".

"Pero [se trataba] de cambiar la distribución del balanceo de la parte delantera a la trasera. Eso fue diferente a como lo hacemos normalmente, buscando un mejor equilibrio entre el rendimiento en una sola vuelta y en tandas largas".

"Si hemos conseguido ese compromiso exactamente como lo deseamos, eso entra en la lista de preguntas sin respuesta que vamos a tener la oportunidad de responder volviendo a la misma pista un segundo fin de semana consecutivo. Creemos que es más rápido, pero no está exento de compromisos".

