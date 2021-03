Mercedes "pierde un poco" con su motor en Bahréin

Mercedes es muy consciente de que su chasis no está funcionando como le gustaría respecto al de su principal rival en Fórmula 1, pero también sufre dolores de cabeza con sus sistemas de recuperación de energía en el inicio de la temporada.

El director del equipo, Toto Wolff, admitió que Mercedes perdió con Honda el sábado en términos de derating (o reducción de energía), que es cuando el impulso del motor que proviene de sus sistemas de recuperación de energía se agota al final de las rectas.

Cuando se le pidió que explicara dónde perdía tiempo Mercedes frente a Red Bull, Wolff dijo: “Creo que estamos perdiendo en las curvas de alta velocidad. Podemos ver claramente que hay un déficit ahí".

"Estamos perdiendo un poco en el lado del motor, en cuanto al derating. Todavía no estamos satisfechos con nuestra recuperación de energía, aunque no hay una sola cosa que podamos señalar como la gran causa de la diferencia".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

El fuerte estado de forma de Red Bull y AlphaTauri en Bahréin este fin de semana indica que su proveedor de motores Honda ha logrado buenos resultados con su nueva unidad de potencia 2021.

De hecho, Pierre Gasly consiguió terminar quinto en la clasificación y, sin la apuesta por los neumáticos medios que hicieron sus escuderías con Checo Pérez y Yuki Tsunoda, probablemente el botín de Honda habría sido mayor.

Sin embargo, Wolff dijo que confiaba en que Mercedes superaría los problemas de su unidad de potencia.

"Honda ha hecho un gran trabajo", admitió. "Fabricaron una unidad de potencia que es extremadamente competitiva. Mira dónde está AlphaTauri. Solo nos queda aceptarlo con deportividad".

"Cuando otros han hecho un buen trabajo, se dice y punto. Y no hay una solución única para recuperarse. Y creo que tenemos que superar ese derate. Eso no es fácil, pero lo lograremos".

Ante la pregunta de si estaba sorprendido de que Honda hubiera puesto tanto esfuerzo en un nuevo motor para su última temporada en la F1, Wolff dijo: "¿Que si estoy sorprendido? No, en realidad no me sorprende en absoluto".

“Creo que Honda es una empresa muy orgullosa y estaba convencido de que lo darían todo para tener una gran unidad de potencia en su último año como motorista oficial".

"Creo que no dejaron piedra sin remover y ningún recurso sin utilizar para hacer el trabajo correctamente. Así que supone una buena motivación para nosotros y estoy feliz por ellos".

