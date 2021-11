Mercedes pide revisión por el incidente de Hamilton y Verstappen

El fin de semana del Gran Premio de Sao Paulo fue tenso en todo momento, especialmente entre Mercedes y las autoridades, así como entre el equipo siete veces campeón y Red Bull, con un incidente en la carrera principal que no tuvo sanción sobre el neerlandés.

El incidente de la vuelta 48, en el que Max Verstappen fue por el interior de Lewis Hamilton al llegar a la curva 4 terminó con ambos coches fuera de la pista como consecuencia del movimiento. Los comisarios de la carrera anotaron el incidente pero decidieron posteriormente no tomar acción alguna.

El martes, la Fórmula 1 finalmente reveló una pieza del rompecabezas que faltaba el domingo cuando la dirección de carrera y los comisarios decidieron no abrir una investigación, a pesar de las protestas de Mercedes por radio. El nuevo elemento es la cámara delantera de Verstappen, que Michael Masi admitió no pudo explorar en la revisión inicial del incidente, pero que podría resultar crucial para determinar si es necesario presentar una protestas o no.

Poco después de que las imágenes se presentaran en las redes sociales, Mercedes emitió un breve comunicado en las redes sociales donde expresaba su deseo por una revisión del incidente ante las autoridades.

"Mercedes-AMG Petronas F1 Team confirma que hoy ha solicitado un derecho de revisión, en virtud del artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional, en relación con el incidente de la curva 4 entre el coche 44 y el coche 33 en la vuelta 48 del Gran Premio de Sao Paulo 2021, basándose en nuevas pruebas que no estaban a disposición de los comisarios en el momento de su decisión."

Mercedes tendrá que demostrar primero que se ha descubierto un nuevo elemento, y esto debería ser sencillo con las imágenes de la cámara a bordo del coche de Verstappen.

El domingo por la noche en Brasil, después de que la FIA decidiera no investigar el incidente de Verstappen/Hamilton, se supo que control de carrera no había tenido acceso a la cámara onboard de Verstappen orientada al frente.

Mira los ángulos del accidente entre Verstappen y Hamilton: VIDEO: F1 exhibe todas las cámaras de la lucha Verstappen-Hamilton

La tecnología actual de la F1 limita la transmisión en vivo de cada coche y, en el momento del incidente, el Red Bull de Verstappen estaba transmitiendo su cámara trasera.

Las imágenes de la cámara frontal sólo estaban disponibles para descargar después de la carrera, lo cual se logró el martes por la tarde cuando la propia categoría publicó los videos.

El director de carrera de la F1, Michael Masi, dijo en Brasil que el organismo rector también había solicitado el vídeo, ya que admitió que podría ofrecer una nueva visión sobre el incidente.

"Podría ser posible”, dijo el director de carrera. “Pero no hemos tenido acceso a ella. Se está descargando. Y una vez que el titular de los derechos comerciales lo proporcione, le echaremos un vistazo".

Aunque no hubo documentación formal publicada por los comisarios de la FIA sobre el incidente de Verstappen/Hamilton, ya que el control de carrera descartó una investigación, el reglamento es claro en que los comisarios sí tienen que tomar una decisión cuando se "constatan" incidentes como en este caso.

Según el artículo 47.1 del Reglamento Deportivo de la F1, dice: "El Director de Carrera puede informar de cualquier incidente en pista o sospecha de infracción de este Reglamento Deportivo o del Código (un "Incidente") a los comisarios. Una vez revisado, los comisarios decidirán a su discreción si proceden o no a una investigación".

La decisión de Mercedes de seguir adelante con el derecho de revisión se produce después de que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, calificara tras la carrera de Brasil que existe una nueva actitud de línea dura contra ellos.

Tras sentirse frustrado por la decisión de la FIA de excluir a Lewis Hamilton de la clasificación por un problema de DRS, se mostró molesto porque Verstappen ni siquiera fuera investigado.

"Creo que acabamos de recibir muchos, muchos golpes en la cara este fin de semana con decisiones que podrían haber oscilado en cualquier lado, contra nosotros o a favor", dijo.

"Cuando siempre las decisiones oscilan en tu contra es algo por lo que estoy enfadado, y defenderé a mi equipo y a mis pilotos”.

"Siempre he sido muy diplomático en la forma de discutir las cosas. Pero la diplomacia ha terminado hoy".

En caso de que la FIA acepte que Verstappen infringió el reglamento deportivo con su conducción, entonces es posible que imponga una sanción de tiempo para la carrera de Brasil o una sanción en la parrilla para la carrera en Qatar.