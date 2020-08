Mercedes en el "peor extremo" del desgaste de neumáticos

Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se vieron seriamente castigados por las ampollas en el GP del 70º Aniversario, lo que comprometió su ritmo y permitió que Red Bull y Max Verstappen obtuvieran una gran victoria estratégica.

Shovlin dijo que lo ocurrido el domingo demostró que el equipo está en el "peor extremo posible" en cuanto al blistering (ampollas en los neumáticos), y ahora tiene algunos días para resolver sus problemas o corre el riesgo de parecer "tonto" en el GP de España en Barcelona, ​​donde se espera bastante calor.

"Sabíamos que las ampollas eran un problema", dijo Shovlin. "Lo sabíamos la semana pasada. Sabemos a qué tipo de temperaturas se producen. Y eso no fue nada nuevo para nosotros. Lo que fue una novedad para nosotros fue que estamos en el peor extremo posible de ese problema".

"Y Red Bull parece estar en el mejor extremo. Y eso es lo que debemos entender. Porque ha habido otras carreras en las que todos han estado en el mismo barco, pero ¿por qué somos diferentes ahora? No tengo la respuesta".

El neumático trasero desgastado del monoplaza de Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Y ya sabes, hay un elemento de urgencia aquí porque llegamos a Barcelona, ​​volamos el martes, estaremos en pista el viernes, se prevé que haya 30ºC y es un circuito de alta energía".

Shovlin admitió que el regreso al neumático C1 más duro de Pirelli en España puede ayudar a mejorar la situación.

"Si no lo resolvemos, probablemente puedas esconderte un poco con ese neumático C1. Pero aún tenemos que hacer funcionar el neumático que hoy nos causó tantos quebraderos de cabeza, y eso no nos resolverá el problema".

"Hemos visto a Red Bull, no están tan lejos de nosotros en las carreras, incluso cuando parecemos estar a nuestro máximo nivel. Así que, para ser sincero, creo que si no progresamos, tendremos problemas allí también. Así que de ahí viene la urgencia de controlarlo un poco".

Shovlin dice que Mercedes ha aprendido mucho en el pasado investigando carreras desastrosas como Singapur 2018 o México 2018.

"Cuando hemos tenido esas malas carreras, en realidad nos han enseñado más sobre dónde se encuentra el rendimiento del coche", reconoce. "Y algunas de ellas nos han hecho darnos cuenta de que hay mecanismos en juego que ni siquiera conocíamos que son bastante críticos y se convierten en fuentes de evolución futura".

"Así que no quiero decir que ahora hayamos aprendido, porque creo que este no es un problema sencillo. Esto no fue algo que sufriera el coche del año pasado. Y el de este año es, en general, una evolución del monoplaza del año pasado. No hay áreas en las que realmente hayamos cambiado la filosofía, solo hemos estado siguiendo los mismos caminos para evolucionarlo. En este momento, no entendemos cuál es el problema".

GALERÍA TÉCNICA: Novedades de los F1 para el GP 70 aniversario

Galería Lista Racing Point RP20 Ducto-S 1 / 24 Foto de: Giorgio Piola Un pequeño detalle que vale la pena señalar es el borde en el panel vanity del RP20 que cubre los componentes internos sin sacrificar la forma del resto del panel. Red Bull Racing RB16 2 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Habiendo introducido un alerón trasero en forma de cuchara la semana pasada, Red Bull ha regresado a Silverstone con una versión de menor downforce para la segunda carrera. Renault F1 Team R.S.20 con un un panel de sondas Kiel 3 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Renault optó por utilizar una sonda de Kiel de tamaño significativo en la parte trasera del auto durante la FP1 para recoger más datos sobre las turbulencias que salen de los neumáticos traseros y la interacción del flujo de aire con el difusor. Alerón trasero del Mercedes AMG F1 W11 4 / 24 Foto de: Giorgio Piola Mercedes tiene un alerón trasero de carga aerodinámica aún más baja para probar para la segunda carrera en Silverstone, con el plano principal empujado un poco más alto que el usado la semana pasada. El Racing Point RP20 con pintura de parafina 5 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Racing Point tiene un nuevo alerón trasero este fin de semana, con el diseño en forma de cuchara favorecido ya que parece reducir la resistencia en el circuito de alta velocidad de Silverstone. Racing Point RP20 6 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Una vista de tres cuartos del nuevo alerón trasero de Racing Point, que cuenta con un plano principal en forma de cuchara. McLaren MCL35 con pintura de parafina 7 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren presentó un nuevo conjunto de bargeboards el fin de semana pasado y continúa evaluándolos este fin de semana, rociando pintura de parafina sobre ellos para capturar la confirmación visual de que el flujo de aire se está comportando como se predijo. McLaren MCL35 8 / 24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Una vista de arriba hacia abajo del McLaren cuando regresa al garaje, con la pintura de parafina desplazada por el flanco derecho del automóvil. McLaren MCL35 9 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Más parafina en el McLaren, esta vez en la valla del conducto del freno trasero y los winglets McLaren MCL35 10 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images También hay mucho que digerir en esta imagen, ya que el equipo no sólo ha puesto parafina en el aribox para que puedan reunir alguna información visual sobre la trayectoria de los flujos de aire en esa región, sino que también tiene cámaras de imágenes térmicas adicionales montadas en las cápsulas para capturar datos de la temperatura de los neumáticos. Ferrari SF1000 11 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel al volante de su Ferrari SF1000, que una vez más cuenta con un alerón trasero de bajo downforce mientras el equipo busca desesperadamente reducir la resistencia y reducir su déficit de velocidad en línea recta. Ferrari SF1000 12 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari también se estaba asegurando de que funcionaba como se esperaba durante la FP1, ya que utilizó parafina para algunos análisis visuales rápidos. Mercedes F1 W11 13 / 24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esta toma de atrás muestra de alguna manera las fuerzas que actúan en el W11 mientras es puesto a prueba en la Práctica Libre por Lewis Hamilton. McLaren MCL35 14 / 24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Una toma trasera del McLaren MCL35 de Carlos Sainz equipado con una cubierta de motor más grande y aletas en el borde de salida como el equipo utilizado en Hungría. Mercedes F1 W11 15 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Una toma de tres cuartos del Mercedes W11 equipado con el mismo alerón trasero de bajo downforce usado en Silverstone el fin de semana pasado. Lando Norris, McLaren MCL35 16 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Otra prueba con parafina para McLaren, esta vez la pintura también ha encontrado su camino hacia los sidepods. Pintura de parafina en el AlphaTauri AT01 17 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images AlphaTauri con pintura de parafina en el ala trasera de menor downforce mientras el equipo busca establecer si el flujo de aire se está comportando como se predijo. AlphaTauri AT01 18 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Del mismo modo encontramos que el equipo roció parafina en la parte trasera del ala también. Alerón trasero del Red Bull Racing RB16 19 / 24 Foto de: Giorgio Piola Red Bull sigue teniendo el diseño del alerón trasero en forma de cuchara para la segunda carrera en Silverstone, pero esta vez ha optado por una versión aún más delgada. Refrigeración del Red Bull Racing RB16 20 / 24 Foto de: Giorgio Piola Esta toma hacia atrás del RB16 muestra una salida de enfriamiento que está integrada en la sección alrededor del reposacabezas. Racing Point RP20 21 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Otra vista del alerón trasero en forma de cuchara de menor downforce en el Racing Point este fin de semana. Williams FW43 22 / 24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Un gran tiro de arriba hacia abajo cuando George Russell ingresa al pitlane en su FW43. Racing Point RP20 23 / 24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Una toma del Racing Point de Lance Stroll regresando al pitlane en su RP20. Mercedes F1 W11 24 / 24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Para comparar, una toma de Lewis Hamilton regresando al pitlane en su Mercedes W11.

