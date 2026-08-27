Mercedes: Las órdenes de equipo en Zandvoort fueron para ayudar a Russell

Mercedes recurrió a las órdenes de equipo durante el Gran Premio de los Países Bajos del pasado fin de semana para ayudar a George Russell a hacerse con el tercer puesto en el circuito de Zandvoort, según ha afirmado Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes.

La orden para que Russell dejara pasar a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, se produjo en los últimos compases de la carrera, tras el periodo de VSC en la vuelta 55 de 72. El italiano, que lideró la mayor parte de la carrera, entró en boxes para cambiar a un juego de neumáticos nuevos, mientras que George Russell se quedó en pista para intentar mantener la tercera posición frente a los Ferrari que le perseguían.

Cuando Antonelli salió de boxes por detrás de su compañero de equipo, Mercedes ordenó a Russell que se apartara y dejara pasar a su rival por el campeonato en la vuelta 65; pero, tal y como explicó Shovlin, la orden se dio principalmente para ayudar a George a evitar perder demasiado tiempo.

Dado que Antonelli llevaba neumáticos más nuevos y, de todos modos, probablemente podría adelantar con facilidad, Mercedes no quería que Russell se enzarzara en una lucha con el otro coche del equipo, lo que le daba más posibilidades de defenderse de los pilotos de Ferrari, que también habían entrado en boxes para cambiar de neumáticos.

Russell acabó obedeciendo la orden y, tras la carrera, afirmó que había sido la decisión correcta por parte del muro de boxes; a continuación, se defendió del ataque de Lewis Hamilton, que se acercaba a gran velocidad por detrás.

"El VSC salió en la vuelta 55, [y] ambos Ferrari se beneficiaron de él, por lo que iban a tener neumáticos nuevos al reiniciarse la carrera", explicó Shovlin en el vídeo de análisis del GP de Países Bajos de Mercedes, difundido a través de las redes sociales del equipo. "En la vuelta 56, todavía teníamos una oportunidad para hacer entrar a Kimi y colocarlo por delante de ambos Ferrari, lo que lo situaba en una posición ideal para terminar por delante de ellos. Y George rodaba en cuarta posición antes de eso.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto: Mark Thompson / Getty Images

"Kimi quedó por detrás de George tras la parada. Ahora bien, ¿por qué invertimos el orden de los coches? Bueno, en realidad se trataba de ahorrarle tiempo de carrera a George. Kimi tenía el agarre necesario para adelantar, pero si hubiéramos permitido que compitieran entre ellos, George habría perdido tiempo frente a los Ferrari y estos habrían tenido más tiempo para atacar e intentar adelantarle.

"Ahora bien, tal y como sucedió, George se defendió de forma brillante y fue estupendo verle en el podio. Se merecía de verdad ese resultado".

Mercedes logró un doble podio en una carrera en la que McLaren —al menos con Lando Norris al volante— y Ferrari parecían tener mejor ritmo. Aun así, Russell consiguió cruzar la línea de meta 0,8 s por delante de Hamilton, mientras que Charles Leclerc terminó quinto, otros 0,5 s por detrás.

"Uno de los momentos más destacados de la carrera fue ver lo brillantemente que George se defendió frente a esos Ferrari", dijo Shovlin. "No había garantía de que fuera a poder mantener esas posiciones y, en un par de ocasiones, parecía que Lewis iba a colarse por el interior.

"George hizo justo lo necesario para evitar que eso sucediera. Ha sido realmente impresionante y, sinceramente, ha cuajado un fin de semana realmente impresionante, de principio a fin: pole en la carrera sprint, victoria en la carrera sprint, una clasificación muy sólida y una carrera muy inteligente. Es estupendo ver a George volver a la carga".

Hablando justo después de la carrera, el propio Russell afirmó que nunca tuvo la intención de desobedecer la orden, a pesar de haber preguntado al muro de boxes de Mercedes durante la carrera sobre la intención que había detrás de esa decisión.

"Siempre hemos dicho, como equipo, que cuando seguimos estrategias diferentes, nunca vamos a luchar entre nosotros y siempre vamos a invertir los puestos", afirmó, "y esa ha sido siempre nuestra forma de actuar. Y el hecho es que Kimi estaba por delante de mí antes del VSC e intentó algo diferente para, ya sabes, protegernos como equipo. En cierto modo, copió lo que hicieron los Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

"Sí, ¿podría haberlo mantenido detrás? Quizá. Pero, del mismo modo, ya sabes, también podría haber sido un quinto puesto. Así que, al final, ya sabes, se merecía el segundo puesto. Creo que el tercer puesto fue un resultado justo para mí y, sí, la temporada es larga".

Tras sumar 23 puntos a lo largo del fin de semana, la diferencia de Russell con respecto a Antonelli en el campeonato se mantuvo sin cambios respecto a antes de Zandvoort, gracias a que el británico ganó la carrera sprint. Aún así, ganó una posición a Hamilton, subiendo al segundo puesto de la clasificación a pesar de tener el mismo número de puntos que el piloto de Ferrari.

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