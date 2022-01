Mercedes: con las nuevas reglas 2022, tal vez dos equipos lo harán mal

Los equipos de Fórmula 1 están dando los últimos retoques a los diseños de sus coches de 2022 antes de los primeros test de pretemporada que tendrán lugar en Barcelona (España) a partir del 23 de febrero.

Los nuevos monoplazas suponen una revisión completa del reglamento, con la reintroducción del efecto suelo en el coche con el objetivo de mejorar las carreras y cerrar la diferencia entre los competidores entre la parrilla de salida.

Sin embargo, aunque es demasiado pronto para hacer predicciones sobre el orden jerárquico, Allison cree que la magnitud que supone el nuevo reglamento hace inevitable que no todo el mundo acierte con sus nuevos diseños y sugirió que algunos equipos podrían enfrentarse a un año difícil si interpretaron mal las nuevas reglas.

En un vídeo de Mercedes que habla de las reglas de 2022, Allison dijo: "Todo el mundo en nuestro equipo, y todo el mundo en cada uno de los otros equipos, habremos hecho todo lo posible para tratar de encontrar un diseño y un enfoque que tenga una feliz coincidencia con este nuevo conjunto de regulaciones”.

“Todos descubriremos juntos al comienzo de esta temporada, en las carreras que se desarrollen a partir de ahí, cómo resulta todo exactamente”.

"Me imagino, dado que los coches son tan nuevos y tan diferentes, que uno o dos coches de la parrilla lo habrán hecho muy mal y tendrán un año terriblemente doloroso”.

"Me imagino que todos nosotros, en cierta medida, habremos dejado cosas sobre la mesa que no habíamos previsto y cuando miremos a otros coches pensaremos ‘oh, ¿por qué no pensamos en eso?’.

“Entonces trataremos en apresurarnos en llevar esa idea a nuestro coche lo más rápido posible para poder abrirnos camino desde la posición que ocupemos en esa primera carrera, hacia adelante. O, si tenemos la suerte de estar delante, para mantener a los lobos atacantes detrás de nosotros”.

“Será todo un subidón y, sin duda, algo que nos va a llevar a todos dormir demasiado durante toda la temporada".

Aunque Mercedes es la que más tiene que perder con el cambio de reglamento, ya que ha ganado el campeonato de constructores todos los años desde 2014, Allison afirma que el fabricante de coches alemán está realmente entusiasmado con el reto que se ha planteado.

"Cuando el reglamento cambia en una medida tan grande como ésta, entonces lo afrontamos con toda la diversión y el gusto que ese reto merece", dijo.

"Nuestro trabajo es buscar la oportunidad técnica y la normativa, y luego utilizar nuestro ingenio y habilidad combinados y todo el esfuerzo colectivo para tratar de encontrar una configuración de coche que sea mejor que el planteamiento de cualquier otro”.

"Cuando todo es tan nuevo como esto, entonces dondequiera que mires en ese conjunto de regulaciones, que es el doble de grueso que el antiguo, existe una oportunidad”.

"Hay oportunidades, pero también hay peligro, y tratamos de abrirnos camino a través del potencial campo de minas y recoger todas las pequeñas cajas de tesoros que pueden estar colocadas entre las minas terrestres, para terminar con un coche que esperamos que nos vea al frente de la parrilla”.