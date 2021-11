Mercedes desmiente a Red Bull sobre marcas en su alerón trasero

Con la intensidad de la batalla por el título de F1 entre los dos primeros equipos aumentando a falta de tres carreras, Red Bull Racing está poniendo cada vez más atención en el comportamiento del alerón trasero de su rival.

Christian Horner, jefe de Red Bull, dejó claro el viernes en Qatar que creía que Mercedes podría estar infringiendo las normas con su diseño, y que estaría dispuesto a protestar en las últimas carreras del año.

En un tenso intercambio con el jefe de Mercedes, Toto Wolff, en una conferencia de prensa oficial de la FIA el viernes, Horner sugirió que las marcas en las piezas del alerón trasero apuntaban a algún truco que no logran explicar.

"Cuando tienes una diferencia de 27 kilómetros (por hora), y ves marcas en los endplates de la parte trasera que han sido generadas por las alas que se han estado flexionando... Está muy claro para nosotros lo que ha estado pasando", dijo.

Pero Mercedes ha desestimado los comentarios de Horner. El equipo dice que ha inspeccionado los alerones y no ha encontrado ninguna evidencia de marcas.

El jefe de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, fue claro al afirmar que la escudería campeona del mundo ha pedido a la FIA que revise su coche en varias ocasiones y que en todas ellas se ha mostrado conforme.

Preguntado por las sugerencias de Horner sobre las marcas en los extremos del alerón trasero, Shovlin dijo a Sky: "Bueno, hemos echado un vistazo y no hay marcas. Así que no estamos seguros de lo que es".

"Pero parece que es una historia que no va a desaparecer. Desde nuestro punto de vista, estamos absolutamente satisfechos con lo que tenemos en el coche".

"Hemos invitado a la FIA a examinarlo todo lo que quieran, y no tienen ningún problema con lo que tenemos. Vamos a cada circuito, miramos cuál es el alerón más rápido que tenemos, y ese es el que colocaremos al coche. Y eso es lo que seguiremos haciendo".

Rear wing on the car of Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images