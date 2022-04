Lo máximo para Mercedes es el quinto puesto, dice Russell

Russell y su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tomaron diferentes direcciones de puesta a punto antes de la clasificación, y quedó claro que el primero tenía la mejor opción.

Hamilton tuvo problemas con la parte trasera de su coche y quedó eliminado en la Q1 en el puesto 16. Russell pasó por poco a la Q3, y al final consiguió la sexta posición en la parrilla.

Como se esperaba, fue superado por los cuatro coches de los equipos Red Bull y Ferrari, pero también fue superado por el Alpine de Esteban Ocon.

Preguntado por Motorsport.com sobre si estaba aliviado con la posición final, sobre todo teniendo en cuenta que sólo fue 10º en la Q2, Russell dejó claro que todavía estaba muy por debajo de donde él y el equipo esperan estar.

"No, la verdad es que no, para ser sincero", dijo. "No estamos aquí para luchar por el quinto o sexto puesto. El coche está en el filo de la navaja, y es muy difícil colocarlo en la ventana de rendimiento".

"Lewis y yo fuimos por diferentes rutas de puesta a punto. Y claramente no funcionó, y está bastante claro en los datos".

"Así que como equipo, es un poco de pena. Desde mi punto de vista personal, creo que habría estado satisfecho con ser quinto, a media décima de distancia".

"Era posible, si realmente pongo absolutamente todo junto. Pero es justo donde estamos en este momento".

George Russell, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Es complicado, porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en resolver este problema de porpoising. Y eso no nos permite centrarnos en otras cosas".

"Como piloto, no me permite centrarme tanto en la conducción, en el ajuste fino del balance, en la puesta a punto, no podemos hacerlo, porque todo está en resolver este problema. Así que tenemos trabajo que hacer".

Preguntado por la importancia de llegar a la bandera a cuadros el domingo, dijo: "Sólo tenemos que maximizar el resultado. Creo que el quinto lugar será nuestro resultado por méritos propios".

Russell subrayó que el aumento de la altura de la carrocería para mitigar el porpoising sigue siendo el principal problema que persigue el equipo.

"Exactamente lo mismo que hemos visto desde el primer día", dijo. "Tenemos el problema del porpoising. La única manera de correr es levantar el coche muy alto. Y, obviamente, con estos coches con efecto suelo, perdemos toda la carga aerodinámica".

"Sabemos que si logramos poner el coche en el suelo, hay una gran cantidad de tiempo por vuelta. Pero de momento no podemos conseguirlo. Está muy bien decirlo, pero no podemos conseguirlo físicamente ahora mismo. Así que tenemos que repensarlo".