Mercedes habría infringido el límite del porpoising en Bakú

La FIA ha intervenido para tratar de minimizar el rebote de los coches después de que los pilotos expresaran su preocupación por las implicaciones en seguridad que supone el hecho de recibir golpes mientras conducen los monoplazas.

Como parte de sus esfuerzos, el organismo rector va a introducir una métrica de oscilación aerodinámica a partir del Gran Premio de Francia, que limita las fuerzas verticales con las que pueden operar los coches.

Los equipos pueden arriesgarse a ser excluidos de un evento si infringen sistemáticamente el límite, pero esta temporada se les dará un margen de maniobra adicional mientras se adaptan a las restricciones.

Aunque los equipos confían en que sus coches no necesitarán ninguna modificación para cumplir con la nueva métrica en el futuro, Mercedes dice que el análisis de los últimos grandes premios muestra que habría roto la métrica en la reciente carrera de Bakú.

Fue allí donde George Russell expresó su preocupación a la FIA sobre las implicaciones de seguridad de los rebotes a los que se enfrentaban los pilotos, y Lewis Hamilton salió dolorido de su coche al final de la carrera debido al castigo que recibió su espalda al golpear la pista.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El director técnico de Mercedes, Mike Elliott, dijo que el último borrador de la directiva técnica (DT) emitido esta semana seguía siendo un trabajo en curso, ya que había mucho por hacer.

"Por lo que hemos oído de la FIA, creo que es algo en lo que van a tener que trabajar y construir y resolver cómo va a funcionar pragmáticamente", explicó antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

"Si nos remontamos a unas cuantas carreras utilizando esa métrica, Bakú es una de las que no habríamos pasado. Pero si miras dónde estábamos ayer, ni siquiera habríamos activado la métrica".

"Va a ser interesante ver cómo se aplica y cómo se utiliza a lo largo de la temporada, porque ninguno de nosotros quiere estar rebotando. No queremos llegar a esa posición".

Elliott dijo que una de las incertidumbres que tenía sobre la imposición del límite sería lo que ocurre si los equipos luchan por estar por debajo del límite.

"La pregunta es, si estás excediendo la métrica, ¿puedes realmente arreglarlo durante un fin de semana de carrera?", preguntó. "No creo que ninguno de nosotros quiera ver que los coches no lleven piezas y que los coches sean expulsados, porque no son capaces de solucionar esos problemas".

"Creo que el tiempo dirá si esa métrica se puede hacer de la manera correcta, o si eso puede empujar las cosas de la manera correcta sin terminar dañando el espectáculo. Veremos qué pasa. Estoy seguro de que la FIA es consciente de ello".

Mientras que la prueba de Azerbaiyán provocó el rebote más extremo de la temporada hasta ahora, gracias a la superficie de la pista llena de baches, Elliott cree que podría haber problemas en Hungaroring.

"Ciertamente, en los últimos circuitos en los que hemos visto bastantes rebotes, creo que se debe a que los circuitos están bastante bacheados y con coches muy rígidos", dijo.

"Creo que si miramos hacia adelante, por ejemplo a Budapest, podría ser un reto para los equipos por la misma razón".

"Pero, al mismo tiempo, creo que todos estamos superando nuestros problemas. Estamos entendiendo esos problemas y desarrollando los coches. Así que, con suerte, podemos alejarnos de eso".