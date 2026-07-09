Mercedes investiga el problema de velocidad máxima de George Russell en Silverstone

El director del equipo, Toto Wolff, afirma que Mercedes está investigando el problema de velocidad máxima que frenó a George Russell en la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 .

Russell se clasificó casi cuatro décimas por detrás de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, en Silverstone, perdiendo la mayor parte de ese tiempo en la recta del Hangar, ya que Antonelli fue, de media, unos 6 km/h más rápido. Ambos pilotos de Mercedes parecían utilizar técnicas similares de recuperación de energía en el tramo anterior de Maggotts-Becketts, por lo que la telemetría no apuntaba a una diferencia evidente en esa zona. El déficit de velocidad máxima también fue evidente en la clasificación de sprint, aunque en menor medida, mientras que en la carrera la diferencia fue mucho menor, de entre 3 y 4 km/h.

Tras la carrera, Wolff afirmó que el equipo tendría que llevar a cabo una investigación más exhaustiva sobre el tema, ya que no se apreciaba ninguna diferencia a nivel de la unidad de potencia.

"Tuvo un problema en las rectas durante todo el fin de semana", explicó Wolff. "No pudimos detectar nada en la potencia del motor. Debió de deberse a algún tipo de problema mecánico, ya fuera el arrastre o cualquier otra cosa. Pero, sin duda, los datos confirmaron que perdía velocidad, aunque era muy difícil identificarlo.

"Eso mejoró mucho [durante la carrera]. Ya no lo volvimos a ver. Pero, aun así, es algo que tenemos que entender".

Tras la clasificación del sábado, Russell declaró: "Llevamos todo el fin de semana teniendo problemas con la velocidad en recta, no sabemos por qué. En comparación con el resto de Mercedes, que pierden 6 km/h en el último sector y 3 km/h en el sector central, nosotros perdemos un par de décimas en la vuelta respecto a ellos, así que realmente no sé a qué se debe".

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"El equipo está trabajando muy duro para intentar entenderlo. Esta mañana pensábamos que habíamos encontrado el problema, porque ayer estaba ahí, pero no era ese el motivo, así que eso no facilita las cosas. Si pierdo 5 km/h en la recta, ya sabes que no puedes luchar".

El domingo por la noche, después de que Russell lograra recuperarse de una parada en boxes e e en el o por un pinchazo lento para terminar segundo por detrás de Charles Leclerc, de Ferrari, el británico admitió que su propio rendimiento también tenía que mejorar un poco para plantar cara al líder del campeonato, Antonelli.

"Las sensaciones eran buenas, pero los tiempos por vuelta eran lentos. Y, como he dicho, hubo factores ajenos a mi control que contribuyeron en gran medida a ello, y otros que sí dependían de mí", afirmó, de cara al Gran Premio de Bélgica de la próxima semana, al que llega a 25 puntos de Antonelli.

"Sigo teniendo dificultades para entender este coche. Probablemente me iré de este fin de semana, aunque muy agradecido por haber subido al podio, menos satisfecho que, seguramente, en Canadá, cuando sufrí una avería cuando iba en cabeza.

"Si quiero luchar por el campeonato, el rendimiento tiene que mejorar. Tengo que mejorar yo. Tengo que trabajar mejor con mi equipo. Tenemos que maximizar todo. Ahora estamos en una lucha reñida con Ferrari, así que no somos solo Kimi y yo; Lewis sigue muy cerca. Hay que mejorar".