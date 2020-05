Mercedes, Honda y Renault se irán en dos años, dice Jordan

En un momento en que es demasiado pronto para medir las consecuencias a futuro de la crisis del coronavirus en la Fórmula 1, Eddie Jordan ya está convencido de que los grandes fabricantes no tendrán más remedio que terminar sus programas en la clase reina en los próximos años.

Desde el comienzo de esta crisis, la categoría ha tratado de protegerse de las grandes dificultades económicas que la amenazan, pero un cambio de paisaje parece inevitable en el futuro. Este es el mensaje que el presidente de la FIA, Jean Todt, envió el mes pasado, advirtiendo sobre la pérdida de fabricantes en la F1 e insistiendo en la necesidad de un "nuevo trato".

Eddie Jordan, cuyo equipo compitió en la máxima categoría entre 1991 y 2005, cree que el escenario ya está casi escrito de antemano. Sin ser tacaño en sus predicciones, el irlandés cree que el retiro parcial o total de ciertos fabricantes que ahora participan en el deporte es inevitable.

"El mundo no sólo ha cambiado mucho por el coronavirus, los valores de la gente también han cambiado", adviertió en una entrevista con el canal de televisión alemán Sport1. "La conciencia ambiental está en la parte superior de la lista. Para los jefes de empresas, esto significa que también tienen que reinventarse a sí mismos. Estoy convencido de que fabricantes como Mercedes, Honda y tal vez Renault abrirán el paracaídas y terminarán su participación en la Fórmula 1 en los próximos dos años".

¿Mercedes vuelve a su rol anterior?

El irlandés cree que el contexto es principalmente peligroso para el equipo oficial Mercedes, que no tiene, en su opinión, ninguna razón para seguir existiendo en su forma actual.

"No hay nada más que la dirección de Mercedes pueda hacer", asegura. "Han logrado todo, han ganado todo. En estas circunstancias, ya no pueden ganar más. Venderán su equipo. Tal vez a Lawrence Stroll, que quiere ser campeón del mundo con su hijo y la marca Aston Martin. Va a ser difícil con el actual equipo de Racing Point".

Y Jordan también piensa que el apoyo de Petronas tiene fecha de vencimiento: "Los precios del petróleo están cayendo, por lo que las compañías petroleras ya no pueden permitirse un compromiso de millones de dólares al año. Así que Petronas también tendrá que irse. Esto es un enorme agujero en el presupuesto".

De todos modos, Jordan cree que el retiro de Mercedes no será total, ya que podría volver a su rol de proveedor de motores, como hizo en los '90 y 2000. "Me imagino a Mercedes en una intensa colaboración con McLaren, como en el pasado", dijo.

En cuanto a Ferrari, el ex dueño de equipo no pone en duda la continuidad de la escudería italiana: "Son diferentes. Tienen la sangre de la Fórmula 1 corriendo por sus venas, así que no es un tema de debate allí. Las amenazas de retiro son sólo advertencias. En el futuro, Ferrari, Red Bull y probablemente McLaren-Mercedes volverán a ser los pilares de la Fórmula 1".

Por último, Jordan predijo que como consecuencia de la salida de Mercedes, Lewis Hamilton irá a Ferrari, lo que hará a Sebastian Vettel dejar el equipo.

"A diferencia de Lewis Hamilton, no conozco muy bien a Vettel", admite, "pero en mi opinión no tiene más remedio que parar o ir a McLaren. Lewis irá a Ferrari. Sólo los italianos pueden seguir pagando su salario y saben que vale la pena. Verstappen se quedará con Red Bull e intentará vencer a Lewis allí, pero será muy difícil", finalizó.

