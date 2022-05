Mercedes: Nuestros problemas no son por la fuga de cerebros

El fabricante alemán está atravesando su temporada más difícil en la era turbo híbrida de la F1, con problemas de porpoising que le impiden sacar todo el potencial al W13 y usarlo en la configuración para la que fue diseñado.

El complicado inicio ya ha dejado al equipo a la defensiva en el campeonato, y sabe que necesita un cambio rápido si quiere tener alguna posibilidad de luchar contra Ferrari y Red Bull Racing este año.

Tras una reestructuración del personal, que en los últimos años ha visto la salida del jefe de motores Andy Cowell y a su director técnico James Allison, asumiendo un nuevo cargo, hay quien considera que la caída del equipo podría estar relacionada con la pérdida de talentos clave.

Pero Wolff no respalda esa postura y reconoce que el cambio de personal que Mercedes ha experimentado en los últimos tiempos es parte de la rotación estándar por la que pasan todos los equipos.

"Es solo el ciclo normal", defendió. "Ross [Brawn] se fue, luego Paddy [Lowe] se fue. Ganamos seis campeonatos después de eso, o siete. Luego entró James Allison, y hay muchos otros que no están al frente y en el centro. Luego Andy [Cowell] se retiró".

"Pero mientras tanto, han llegado muchos chicos jóvenes y han sido los que toman las decisiones a nivel operativo una y otra vez en lo que respecta a los coches de los últimos años".

"No hemos perdido a nadie que me haga pensar: '¡Eso fue muy, muy contraproducente!'. Fue solo la tasa normal de cambio de cualquier equipo".

Toto Wolff, jefe de Mercedes en la F1. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Si bien Mercedes puede que ya no cuente con algunos de sus antiguos genios experimentados, Wolff cree que la inyección de juventud que se ve en el equipo en este momento es muy positiva.

"Cuando camino por nuestro campus, lo que más me agrada es que la mayoría de las personas son muy jóvenes y altamente educadas, están motivadas y no quieren dejar las cosas como están ahora", añadió.

"Eso me da un estado de ánimo positivo. No podría imaginar a nadie mejor en el equipo que la plantilla que tengo a mi alrededor. Y no lo digo a la ligera: es lo que realmente creo".

Si bien las esperanzas de ganar el mundial de Mercedes parecen escasas, ya que existe una diferencia de rendimiento bastante grande entre su monoplaza y el de los favoritos, Wolff aún no quiere tirar la toalla en cuanto a títulos.

"No quiero despedirme de pensar en ello", dijo. "Lo que me encanta de este deporte es que no todo sigue siempre las matemáticas".

"Cada carrera puede ser completamente diferente. Ves lo rápido que pasas de ser el primero/segundo en la pista a abandonar o caer atrás en la siguiente carrera".

"En ese sentido, la distancia que están logrando ahora es ciertamente difícil de compensar, pero si logramos poner este coche razonablemente recto (sin porpoising) en la pista, entonces estaremos entre los primeros con este monoplaza que ahora parece tan sombrío".