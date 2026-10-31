Fórmula 1 GP de México
Russell: Mercedes fuera de la ventana de rendimiento en el GP de México 2026
Russell vuelve a tener dificultades para acertar con la ventana de puesta a punto del Mercedes de F1 recién actualizado
Ed Hardy Ronald Vording
Publicado: 31 oct 2026, 16:34
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George Russell está sufriendo más dificultades con el Mercedes de Fórmula 1 actualizado, ya que estuvo fuera de la puesta a punto óptima en los entrenamientos del viernes del Gran Premio de México.
El equipo líder del campeonato introdujo un W17 actualizado para Malasia este mes, pero fue superado con facilidad por Max Verstappen de Red Bull antes de que se repitiera una historia similar en Singapur.
Kimi Antonelli puso fin a la racha de Verstappen al ganar desde la pole en Austin, pero su compañero en Mercedes Russell ha estado sufriendo, con un abandono, un P9 y un P8 en las tres últimas rondas.
Russell atribuyó esto a que las mejoras tienen una ventana de funcionamiento estrecha, algo que cree que se volvió a ver en México pese a terminar tercero en la FP2 y a solo una décima del referente de Ferrari, Charles Lelcerc.
“Creo que todavía no dominamos del todo el nuevo paquete”, afirmó Russell, cuyo coche fue pilotado por Frederik Vesti en los primeros entrenamientos.
“Vemos que tenemos algunas limitaciones de equilibrio que nos está costando superar.
"Diría que actualmente, para Kimi y para mí, probablemente estamos más fuera de la ventana, similar a lo que vimos en Malasia, que dentro de la ventana como logró Kimi en Austin.
“Pero ojalá durante la noche podamos devolverlo ahí.”
Leclerc encabezó ambas sesiones del viernes, algo que no sorprendió demasiado a Russell, quien señaló a Ferrari como el favorito antes del fin de semana debido a su falta de retraso del turbo en las condiciones de gran altitud.
George Russell, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Esto es crucial para tener éxito en México, ya que el turbo trabaja más duro en circuitos como el Autodromo Hermanos Rodriguez y se sabe que el SF-26 tiene uno más pequeño que sus rivales.
Pero ese no es el único aspecto que está frenando a Mercedes, ya que cuando se le preguntó en qué necesita mejorar el coche, Russell respondió: “El equilibrio.
“El equilibrio en el paso por curva no está donde queremos y el coche no está tan cohesionado como nos gustaría, así que sí, va a requerir algo de trabajo.”
Pero todavía no es momento de entrar en pánico para Mercedes, especialmente porque Leclerc también encabezó ambas sesiones de entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos– solo para que Antonelli dominara después.
“Un día sólido para nosotros, diría– no espectacular, pero sólido”, dijo el subdirector del equipo, Bradley Lord.
“Hay muchos desafíos aquí con la refrigeración de la unidad de potencia, con la refrigeración de los frenos, con la gestión del boost con estos turbos, ahora que no tenemos un MGU-H que nos ayude con eso como ha ocurrido en los últimos años.
“Así que este es un lugar complicado para acertar con todo, ser rápido a una vuelta, pero luego también poder mantener el ritmo en la tanda larga.
“Así que hemos respondido a algunas de esas preguntas. Tenemos que profundizar un poco más en los datos para encontrar exactamente el mejor compromiso para mañana y el domingo.”
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