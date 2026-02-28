Mercedes F1 presenta la nueva colección Silver Arrows adidas 2026

El equipo Mercedes de Fórmula 1 ha presentado la nueva colección Silver Arrows adidas 2026 antes de la nueva temporada.

"Un legado que nunca se desvanece", señala el sitio web oficial del equipo con sede en Brackley. "Presentamos la colección 2026 adidas x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Silver Arrows, donde el rendimiento se encuentra con la tradición atemporal en una línea de esenciales modernos inspirados en una historia de velocidad".

La nueva colección presenta una combinación de colores en blanco roto y gris oscuro. Entre los artículos destacados se encuentran una chaqueta deportiva por 140 dólares, una camiseta tipo polo por 89 dólares, un bolso tote por 83 dólares y las zapatillas 'Crazychaos 2000' por 102 dólares.

Los aficionados no tardaron en elogiar la nueva gama. "Se lucieron completamente con la camiseta de rugby", comentó uno en redes sociales, mientras que otro añadió: "Estas prendas se ven MUY BIEN".

Mercedes se asoció con adidas en 2025 en un acuerdo multianual, tras separarse de su anterior socio Tommy Hilfiger.

El CEO y jefe de equipo de Mercedes F1, Toto Wolff, dijo en el momento del anuncio: "Nuestra asociación con adidas es una clara declaración de intenciones mientras comenzamos a escribir nuestro próximo capítulo como equipo. adidas es una marca icónica que comparte nuestra dedicación no solo al máximo rendimiento, sino también al estilo y la sofisticación.

"Este anuncio, por lo tanto, representa una colaboración revolucionaria que redefinirá lo que significa la indumentaria de equipo y de aficionados en nuestro deporte. Estamos entusiasmados por abrir este nuevo camino y trabajar con adidas mientras, colectivamente, buscamos luchar por campeonatos del mundo".

Richard Sanders, director comercial del equipo Mercedes F1, añadió: "El rendimiento está en el corazón de todo lo que hacemos. El núcleo de nuestra relación con adidas se basa en esa convicción. Es una marca icónica que ha logrado éxitos récord en muchos otros deportes. Incorporarlos a la F1 como parte de nuestro equipo no solo es un gran honor, sino también algo increíblemente emocionante. Esperamos trabajar con ellos para reinventar lo que significa la indumentaria del equipo para perseguir cada milésima de rendimiento dentro y fuera de la pista.

"Nuestro valor compartido de innovación también se centrará en aportar una energía renovada a nuestras gamas más amplias de productos para aficionados. La F1 está atravesando actualmente una ola cultural, y construiremos sobre ello para ofrecer ropa, calzado y accesorios que atraigan a nuestra base fiel de seguidores, al tiempo que involucren a nuevas audiencias que continúan descubriendo nuestro deporte y nuestro equipo."