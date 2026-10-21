Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Mercedes F1 presenta un nuevo aspecto espectacular para el Gran Premio de Estados Unidos

Mercedes ha presentado una llamativa decoración azul para el Gran Premio de Estados Unidos de 2026, que incluye monos de competición a juego para los pilotos, así como vehículos de calle.

Alex Harrington

Publicado: 21 oct 2026, 20:44

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes llega al Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana con una decoración azul única, mientras el equipo espera que su piloto Kimi Antonelli asegure el campeonato mundial de Fórmula 1 el domingo.

Desarrollado con MANUFAKTUR, el programa de personalización de la marca Mercedes, el diseño cambia el plateado habitual del W17 por azul. El morro del coche realmente luce el nuevo color.

MANUFAKTUR es el servicio que permite a los clientes de Mercedes-Benz, Mercedes-AMG y Mercedes-Maybach personalizar sus coches de calle con pintura, materiales y detalles artesanales a medida. Aproximadamente la mitad de los coches que Mercedes vende en EE. UU. se piden con al menos una característica MANUFAKTUR.

Además de esto, George Russell llevará un mono de carreras azul vintage y Antonelli uno azul acero, y cada piloto usará un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe acabado a juego. No es un mal extra. El garaje del equipo en el Circuit of the Americas también recibirá un cambio de imagen MANUFAKTUR.

Para celebrar aún más la pintura, se han planeado activaciones en South Congress, Amy’s, Tecovas, el W Hotel y SCHEELS, mientras que su centro gratuito para aficionados abre en 400 Congress Avenue a partir del jueves.

“Austin también será un fin de semana importante para nosotros fuera de la pista, con varias actividades comerciales que tendrán lugar por toda la ciudad”, dijo el jefe de equipo Toto Wolff en la previa del equipo. “En el centro de todo estará AMG y la toma de MANUFAKTUR, dando vida al rendimiento, la artesanía y la individualidad de la familia Mercedes más amplia durante todo el fin de semana”.

Es la segunda decoración especial que Mercedes ha usado en tres carreras. Hace dos carreras, en Sepang, el equipo celebró su asociación principal con Petronas intercambiando las posiciones de su plateado y turquesa.

"El Gran Premio de Estados Unidos da comienzo a otra exigente triple cita", señala Wolff. "Hay mucho en juego, pero no nos adelantaremos a los acontecimientos. La prioridad es el fin de semana que tenemos por delante: ejecutar bien, maximizar nuestro rendimiento y afrontar cada carrera según venga."

Más de la F1:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los equipos de F1 revelan colecciones especiales para el GP de Estados Unidos con denim, sombreros de vaquero y Godzilla

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Alex Harrington





La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



La F2 aún no decide si acepta el equipo de Norris: "Lo como examinamos cualquier otra petición"





Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Convierten parte de un Alpine de F1 en una pieza de exhibición única que saldrá a subasta





Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



13 d



Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur

More from

Mercedes





Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026





Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 h



Antonelli revela cuándo espera ser campeón de F1 en su visita a la NBA





Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



9 h



Mercedes: “En Singapur tuvimos gente que no había hecho una parada en boxes en 15 años”

Últimas noticias





Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia





Cómo detrás de los trajes con decoraciones especiales hay más tecnología de la que parece



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



Cómo detrás de los trajes con decoraciones especiales hay más tecnología de la que parece





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 h



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1 2026





KTM ve 2027 como un reinicio para crear una MotoGP nueva desde cero y pelear por el campeonato



MotoGP



MGP MotoGP 4 h



KTM ve 2027 como un reinicio para crear una MotoGP nueva desde cero y pelear por el campeonato

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete