Mercedes explica por qué George Russell entró en boxes bajo el VSC en Madring

El subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, ha explicado por qué George Russell entró en boxes durante la fase del coche de seguridad virtual a pesar de haber salido con neumáticos duros en el Gran Premio de España de Fórmula 1 .

Russell fue el único piloto de los equipos punteros que no se ciñó a una estrategia de una sola parada en un circuito de Madrid en el que los adelantamientos eran muy escasos, lo que se debió en gran medida al momento en que se produjo la intervención del coche de seguridad virtual.

La dirección de carrera neutralizó la prueba al final de la vuelta 14, lo que benefició a los cuatro primeros pilotos, que habían salido con neumáticos medios o blandos —excepto Lando Norris, que ya había pasado la entrada al pit lane cuando se anunció el coche de seguridad virtual—.

Sin embargo, pilotos como Charles Leclerc y Russell comenzaron la carrera con el compuesto duro. Leclerc se mantuvo en pista y lideró la carrera hasta su parada en boxes en la vuelta 45, mientras que el piloto de Mercedes cambió a neumáticos medios bajo el VSC y luego volvió a los duros en la vuelta 28.

Por su parte, el compañero de equipo en Mercedes y líder del campeonato, Kimi Antonelli, se alzó con la victoria después de que la afortunada sincronización de la neutralización apartara de su camino al poleman Norris.

"El VSC funcionó de forma muy diferente para George; se activó en el peor momento posible para él, dado que había comenzado la carrera con neumáticos duros y buscaba hacer una parada única para sacar partido de cualquier incidente que se produjera más adelante en la carrera, explicó Lord.

"Comenzó la carrera con neumáticos duros desde la sexta posición, con la intención de hacer una sola parada. Cuando se activó el VSC, era el segundo coche con neumáticos duros, por detrás Ferrari de Leclerc. Por eso le indicamos a George que hiciera una “parada opuesta a la de Leclerc”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"¿Por qué? Porque, de no haberlo hecho, se habría limitado a seguir a Leclerc hasta la meta. La oportunidad de hacer un "undercut era muy, muy limitada, y la posibilidad de adelantar era prácticamente inexistente para los coches con neumáticos de edad similar.

"Así que le pusimos a George los neumáticos medios. Sabíamos que los medios no iban a aguantar las 43 vueltas hasta el final, pero al hacer algo diferente —George hizo una tanda de 20 vueltas— volvimos a cambiar a los duros, porque queríamos estar con esos neumáticos duros el mayor tiempo posible durante la carrera.

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"George, entonces, desplegó un rendimiento realmente impresionante. Iba tan rápido que, de hecho, obligó a Leclerc a entrar en boxes probablemente antes de lo que Ferrari hubiera querido, lo que le dio a Kimi aire libre por delante; pero además, George presionó a Leclerc en esas últimas vueltas con esos neumáticos blandos que eran bastante frágiles, y acabó la carrera a solo 0,7 segundos del líder.

"Tras la carrera, George se mostró muy pragmático; dijo que no creía que importara realmente lo que hubiéramos hecho, si lo hubiéramos dejado en pista o lo hubiéramos llamado a boxes, ya que, dada la dificultad para adelantar en Madding, era muy probable que acabara en la quinta posición.

A pesar de marcar la vuelta rápida con una ventaja de cuatro décimas, el pobre resultado de Russell supuso otro golpe para sus aspiraciones al título. El británico se encuentra ahora a 81 puntos de Antonelli y reconoce abiertamente que le parece "extremadamente improbable incluso poder luchar por el título.