Mercedes descarta estrenar un motor nuevo en el GP de Italia

A Mercedes se le permitió un token de mejora bajo el esquema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora de la Fórmula 1 (ADUO), pero ha confirmado que Kimi Antonelli no competirá con una unidad de potencia actualizada en el Gran Premio de Italia de este fin de semana.

Uno de los mayores temas de conversación de cara a la ronda de Monza es la penalización en parrilla de Antonelli, que llega al superar su asignación de unidades de potencia para la temporada 2026. El líder del campeonato ya ha utilizado cuatro ICE (motor de combustión interna) y usará una unidad completamente nueva este fin de semana en su carrera de casa, una decisión que lo hará salir desde el fondo de la parrilla.

Es más, puede que esta no sea su última penalización de la temporada, ya que aún quedan 11 rondas en el calendario de 2026, a la espera del futuro de las carreras de Qatar y Abu Dhabi.

Por lo tanto, los equipos están calculando el kilometraje que aún necesitan cubrir y evaluando qué circuitos minimizarían el impacto de asumir una penalización en parrilla. Mercedes ha elegido Monza para Antonelli, ya que es uno de los circuitos del calendario donde es más fácil recuperar posiciones.

Kimi Antonelli arrancará desde el fondo de la parrilla el domingo en Monza. Photo by: Eric Le Galliot

Sin embargo, podría haber otra piedra en el zapato para Antonelli, ya que la unidad de potencia número cinco que utilizará este fin de semana no contará con las mejoras permitidas bajo el ADUO. Mercedes ha recibido la oportunidad de introducir una unidad de potencia actualizada, pero su debut está programado para la etapa americana del campeonato en octubre, ya sea en Austin o en Ciudad de México.

Por lo tanto, se espera que Antonelli y Russell utilicen seis unidades de potencia a lo largo de todo el campeonato, lo que los condena a más penalizaciones en parrilla en adelante.

Con la mejora en marcha, ahora surgen preguntas sobre la decisión de Mercedes de introducir un motor nuevo para Antonelli este fin de semana, en lugar de esperar a que la actualización esté lista. Sin embargo, todo esto tiene que ver con el 'pool' de motores que el italiano tiene a su disposición.

Los problemas de fiabilidad, fallos y otros problemas terminales han afectado al número de componentes disponibles para Antonelli, de ahí la necesidad de introducir una nueva unidad. Su compañero de equipo George Russell, sin embargo, afronta una situación ligeramente mejor. El británico ha utilizado el mismo número de componentes que Antonelli, pero conserva un 'pool' mayor a su disposición, al haber sufrido menos fallos terminales.