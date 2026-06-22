El director técnico de Mercedes, James Allison, arremetió contra las especulaciones sobre que el equipo favorece a uno de sus pilotos en la lucha por el título mundial de la Fórmula 1, calificando la idea de “ajena”.

En el Nu Silver Arrows Radio Show del equipo, dio el inusual paso de abordar las especulaciones en internet sobre que Mercedes prioriza a sus pilotos, con varios comentarios acusando al equipo de favorecer de algún modo tanto a George Russell como a Kimi Antonelli.

Mercedes, que tuvo que gestionar una famosa y tensa rivalidad interna entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg, ha refutado los comentarios, mientras que el jefe del equipo, Toto Wolff, ya ha declarado que no utilizará órdenes de equipo a menos que haya una amenaza de un rival.

Los comentarios de Wolff llegaron después de que Russell y Antonelli perdieran tiempo luchando en pista en momentos críticos durante el GP de Barcelona, lo que dio a Hamilton una oportunidad para atacar camino a la victoria para Ferrari.

“La gente está muy involucrada con las personas a las que apoya y quiere que su piloto prospere por encima de todos los demás”, dijo Allison. “Todo lo que puedo decir es que si alguna vez quisieras entender dónde se sitúa eso [el favoritismo] en nuestra psique, tendrías que venir a trabajar en un equipo.

“Porque si tuvieras la suerte de venir a trabajar en un equipo, te impregnarías instantáneamente de la cultura de ese equipo y entenderías lo absolutamente ajena que es esa idea para cualquiera en el equipo.

“Y cuando la oímos, es como si estuviéramos oyendo otro idioma.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Allison detalló cómo Mercedes, como todos los equipos, gana premios en metálico por su posición en el campeonato mundial de constructores de F1 y, por lo tanto, necesita que ambos pilotos maximicen los resultados, dado que el campeonato mundial de pilotos tiene poca influencia en las perspectivas de los equipos.

“Redunda en el interés de todos nosotros que ambos pilotos prosperen”, dijo. “De hecho, nos es indiferente cuál de los dos sea mejor que el otro. Queremos un 1-2 en cada carrera y no nos importa el orden.

“El único punto en el que empezaríamos a tener una opinión es si un piloto ya es matemáticamente incapaz de ganar un campeonato y el otro piloto está en una lucha con un piloto de un tercer equipo. En ese punto, el equipo tiene derecho a tener una opinión.

“Pero hasta ese momento, solo queremos que ambos pilotos estén ahí arriba en todas y cada una de las carreras. Porque nuestro campeonato principal, por extraño que parezca, no es el campeonato de pilotos. Es el campeonato de constructores.

“Si tenemos la suerte de ganar una bonificación, la ganamos sobre la base de la posición en constructores, no de la de pilotos. No obtenemos nada por eso.

“Así que todo lo que nos importa está orientado a constructores y el favoritismo no tiene ningún sentido para nosotros en ese aspecto. Solo queremos el máximo de puntos de ambos pilotos en todo momento.”

James Allison, Mercedes Photo by: Erik Junius

Así que Mercedes seguirá dando a Russell y Antonelli un trato igualitario en el futuro previsible mientras ambos estén en la lucha por el título de pilotos, con Antonelli liderando la clasificación por 41 puntos sobre Hamilton y Russell a solo nueve puntos más atrás.

Mercedes, mientras tanto, tiene un margen cómodo en el campeonato mundial de constructores, con 72 puntos de ventaja sobre Ferrari, siendo el GP de Barcelona solo la segunda ronda en la que no ha sumado más puntos de manera colectiva: McLaren superó al equipo con sede en Brackley por tres puntos a lo largo del fin de semana del GP de Miami.

Mercedes ‘no fue tan rápido como necesitábamos’ en Barcelona, pero el momento del coche de seguridad virtual ayudó a Hamilton

Reflexionando sobre la primera derrota de Mercedes en un gran premio este año, Allison consideró que el paquete de mejoras de Ferrari fue capaz de cerrar la brecha de rendimiento entre los dos equipos punteros y, aunque a su equipo le faltó ritmo puro, aludió a que el momento del coche de seguridad virtual dio a Hamilton una ayuda vital en su camino hacia la victoria.

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“La sensación general es la de un fin de semana decepcionante. Vale, conseguimos un podio sólido, pero después de ganar todas las carreras iniciales, tener un abandono con un coche y un P2, definitivamente no es el fin de semana que esperábamos”, dijo.

“Pero el primer stint con George fue muy fuerte. Pero luego se desvaneció en los dos siguientes, permitiendo a Lewis lanzarse con sus tres paradas, su aventura solitaria de tres paradas, y nosotros no teníamos el ritmo para igualar eso.

“Si el coche de seguridad virtual no hubiera salido cuando salió, entonces probablemente habría seguido siendo una tarea muy difícil para Lewis conseguir la victoria. Sin embargo, habríamos querido estar en una posición en la que no dependiéramos de las vicisitudes de un coche de seguridad o de que no hubiera coche de seguridad.

“Así que, en general, simplemente no fuimos tan rápidos como necesitábamos ser.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Allison dio crédito a las mejoras de su antiguo equipo que debutaron en Barcelona y espera que el impulso entre los equipos punteros esté muy influido por cuándo cada equipo introduce actualizaciones y cuán potente es ese paquete.

“Ferrari sí trajo una mejora bastante significativa a esta carrera”, dijo Allison. “Creo que lo que están viendo principalmente ahí es que estas son reglas muy jóvenes. Nuestro coche fue lanzado con una pequeña ventaja [de rendimiento] sobre los otros equipos, una ventaja que hemos podido mantener durante varias carreras. Pero el hecho de que las reglas sean tan jóvenes significa que es relativamente fácil en este momento, porque las reglas aún no se han explorado tanto como podrían, encontrar rendimiento.

“Y un paquete de mejoras, un paquete de mejoras significativo, vale aproximadamente tanto como la diferencia que teníamos entre nuestro coche y los demás al comienzo de la temporada. Así que si Ferrari trae un paquete de mejoras a una carrera sin respuesta de nuestra parte, entonces cerrará la brecha que antes parecía cómoda. Creo que eso es principalmente lo que estamos viendo.

“Por supuesto, no estamos desarmados en esta lucha. Y a su debido tiempo, nuestro coche recibirá sus propias mejoras. Siempre que podamos mantener pronunciada la pendiente general de desarrollo en la fábrica y luego aplicarla cuando creamos que es suficiente hacerlo y nos convenga hacerlo, entonces deberíamos ser capaces de restablecer la ventaja que teníamos al comienzo del año si nuestra pendiente de desarrollo en la fábrica está igualando la de todos los demás.”